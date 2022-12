50-jarigen vieren feest in The Lanch met burgemeester Francis Benoit

Wie een halve eeuw oud is en enige link heeft met Kuurne werd op zaterdagavond 19 november verwacht in het gemeentehuis van Kuurne. Een van deze 50-jarigen (geboortejaar 1972) was burgemeester Francis Benoit zelf.

Na de officiële ontvangst in het gemeentehuis was er aansluitend een 1972-quiz, waarna om 20 uur het dansfeest losbarstte in The Lanch met DJ Marnix Allegaert en Jan Decorte.

Het inrichtend feestcomité onder leiding van voorzitter Stefaan Hellyn bestond verder uit Francis Benoit, Eveline Buyck, Bert Deroo, Trui Neyrinck, Hans Piepers, Fanny Vandooren, Sofie Vanluchene en Ilse Vertriest.

(BRU)