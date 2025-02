47ste carnavalsstoet telt meer dan 25 acts

Op zondag 16 maart rijdt de carnavalsstoet in Menen voor de 47ste keer uit. Het wordt een kleurrijke feestparade met niet minder dan 25 acts. “We verwelkomen enkele nieuwe carnavalsordes en maar liefst negen groepen uit eigen stad”, zegt een enthousiaste schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele.

Dit keer staat de kersverse Prins Carnaval Gregske I in de spotlights. Na een spannende verkiezingsavond op 1 februari won Gregory Dewitte het pleit van zijn nicht Sandrine Dewitte. Als Prins Carnaval Stad Menen 2025 mag hij tijdens de stoet samen met onder meer keizer Sunny I, jeugdprins Kayden en jeugdprinses Fay de massa toewuiven vanop de prinsenwagen. Die erepraalwagen is deze keer afkomstig uit de Voerense deelgemeente Moelingen.

De carnavalsstoet trekt zich op zondag 16 maart om 14.45 uur op gang in de Zandputstraat. Na een tocht door het stadscentrum arriveert de parade omstreeks 16 uur op de Grote Markt. Uit eigen stad stappen drie lokale carnavalsordes mee op: de Vrije Carnavalisten, de Platzakken en de leden van De Witte Koe. Met KSA Menen en drie leeftijdsgroepen van Chiro Padiro Lauwe doen ook de jeugdbewegingen hun duit in het zakje. Ook de G-ploeg van WS Lauwe mengt zich in het feestgedruis. Uit de regio zijn vooral Gullegem en Roeselare sterk vertegenwoordigd: zij vaardigen elk drie carnavalsgroepen af.

Carnavalskermis

“We mogen ook enkele opmerkelijke deelnemers verwelkomen. ‘Linda ut Wervik’ neemt deel en van over de grens komen de zes Halewijnse reuzen van het ‘Comité de la Fête des Tisserands’ naar Menen”, aldus schepen Vandecasteele.

Elk jaar opnieuw is de carnavalsstoet het hoogtepunt van een bruisend carnavalsweekend. Dat wordt op vrijdagavond 14 maart op gang getrapt in café De Witte Koe. Op zaterdag 15 maart om 15.11 uur vindt op het stadhuis de officiële aanstelling van Prins Gregske I plaats, waarna hij de eer heeft om de carnavalskermis feestelijk te openen. De kermis is open op zaterdag, zondag, maandag en woensdag.

Op zaterdagavond vindt in de centrumcafés de traditionele boemelavond plaats.