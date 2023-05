42ste editie van de Zonnebatjes op volle sterkte: “Het wordt weer onvergetelijk”

In Zonnebeke maakt men zich opnieuw op voor de Zonnebatjes op 2, 3 en 4 juni. Die zijn dit jaar aan hun 42ste editie toe. Met een vernieuwd programma wordt het een feest voor jong en oud.

De Zonnebatjes zijn al jaren het hoogtepunt tijdens de zomer in Zonnebeke. Het eerste weekend van juni wordt een topweekend met tal van nieuwigheden .“We zijn klaar voor weer een nieuwe editie, de 42ste al”, klinkt het bij het batjescomité. “Het vaste stramien is behouden, maar er zijn ook een aantal nieuwigheden. Nieuw is alvast de Preparty op vrijdag 2 juni”, stelt voorzitter Kristof Noyez.

Nieuwe naam

“De Preparty gaat van start om 19.30 uur op het pleintje aan jeugdhuis De Moane in de Langemarkstraat. De toegang tot de Preparty is gratis. Er is een optreden van de Green Onions, een energieke coverband die bekend staat om hun bruisende liveoptreden. Ze brengen een eerbetoon aan de beste nummers uit de jaren 60, 70 en 80, van soulvolle hits van Stevie Wonder en Marvin Gaye tot aanstekelijke rocknummers van bands als AC/DC en ZZ Top. Dj Tibo sluit de party af.”

Wat vroeger het Schlagerfestival was, wordt nu omgedoopt tot de Nacht van de Zonnebatjes. Naast de naamsverandering is er ook een nieuw concept. Het programma gaat van start op zaterdag 3 juni om 17 uur met optredens van verschillende artiesten en een dansfeest tot in de late uurtjes. De line-up voorziet Louis Flion, Laura Lynn, Gebroeders Ko, Sergio, Jettie Palettie, Kobe Ilsen en Victor Verhulst en als afsluiter niemand minder dan dj Sven Ornelis. Alles gaat door in het kasteeldomein. Tickets zijn te verkrijgen via de website www.zonnebatjes.be en op diverse verkooppunten.

Braderie

Op zondag 4 juni vindt de traditionele braderie plaats, met een mix van lokale ondernemers en marktkramers. Er zijn verschillende activiteiten zoals Place Du Tertre in de Langemarkstraat, een 100 procent West-Vlaamse streekmarkt en kinderstraat in de Roeselarestraat en Braderie & animatie, the total gaming experience in de Ieperstraat. Daarnaast zijn er liveoptredens van onder meer De Puppeteers, Chris Capoen, Jacoo Ricardo en Johan Veugelers.

Ook de internationale straattheateract Compagnie Paris Bénares met Les Vâches Sacrées maakt zijn opwachting. Het is een kleurrijke en humoristische voorstelling met twee reusachtige heilige koeien. De voorstelling is een mix van muziek, poëzie en visuele kunst. Het is een spectaculaire en verrassende ervaring voor jong en oud en zal zeker een hoogtepunt zijn tijdens de Zonnebatjes. Tel daar nog heel wat randanimatie en attracties bij op en ook deze editie staat weer garant voor onvergetelijke momenten. Op zondag zijn er verkeersvrije centrumstraten van 9 tot 22 uur.

Info: www.zonnebatjes.be.