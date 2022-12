39ste Kerstcorrida trekt alle registers open op zondag 18 december: “Weer een volwaardige editie”

De gemeente Deerlijk beleeft op zondag 18 december haar sportieve hoogdag van het jaar met de Kerstcorrida. De massaloop staat voor de 39ste keer op het programma. Na twee afgeslankte versies trekken de organisatoren nog eens alle registers open. Ze hopen op 3.000 lopers.

“De voorbije twee jaren hadden een grote impact op het leven van iedereen”, stelde voorzitter Alain Himpe tijdens een druk bijgewoonde persconferentie in het gemeentehuis. “De coronaperikelen doorprikten het dagdagelijkse leven van weleer. Ze hadden ook enorme gevolgen op sportief gebied en heel wat sportorganisaties moesten noodgedwongen evenementen annuleren.”

“In 2020 organiseerden we zelf een ‘kerstcoronida’ en bepijlden we Deerlijk met vier alternatieve loop- of wandelparcours, die op eigen initiatief en op eigen tempo konden afgelegd worden. Vorig jaar konden we door de vierde lockdown geen volwaardige editie organiseren en creëerden we een ‘kerstloop’ waarbij de 5 en 10 km in verschillende waves van start konden gaan. Op 18 april van dit jaar pakten we met de eerste paascorrida uit. Die was goed voor 1.200 deelnemers.”

250 medewerkers

“Maar, fingers crossed, wat zijn we blij dat we er op zondag 18 december nog eens voluit kunnen invliegen. Die dag wordt niet alleen de finale van het wereldkampioenschap voetbal gespeeld, maar staat onze massaloop voor de 39ste keer op het programma. Als België de finale speelt, wat wel behoorlijk onwaarschijnlijk is, gaan we wel ons programma wat bijsturen. In een video zagen wij hoe koning Filip zich eigenhandig ging mengen met de trainingen van De Bruyne en co. We hebben die video nog eens goed bekeken en zijn ermee naar onze burgervader getrokken. ‘Dat kunnen wij ook’, klonk het al snel. Het resultaat stellen we vandaag in première voor.”

“We blijven onze basisprincipes trouw, maar hebben toch weer enkele ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Alle wedstrijden starten ter hoogte van het Sportcentrum in de Hoogstraat en eindigen aan het gemeentehuis in de Harelbekestraat. De oude brandweerkazerne is het zenuwcentrum van de massaloop. We zijn onze sponsors heel dankbaar en hetzelfde kan gezegd worden voor het dynamische comité, de vrijwilligers en seingevers, de standhouders en hulpdiensten en de verschillende gemeentediensten. Er zijn op de dag zelf zowat 250 mensen in de weer om alles in goede banen te leiden.”

Warmste dag

“Met de organisatie van de kerstcorrida komt de gemeente Deerlijk al vele jaren op een positieve manier in de schijnwerpers”, vulde burgemeester Claude Croes aan.

“Het is een loopfeest voor jong en minder jong, die heel wat volk op de been brengt. Niet alleen lopers, maar ook sfeersnuivers. Heel belangrijk is ook dat de opbrengst aan een goed doel is gekoppeld, de gemeentescholen voor buitengewoon onderwijs De Kim en De Sam. Scholen met een heel goede naam die ook schitterend werk leveren. We hopen dat we de weergoden aan onze zijde hebben zodat we weer honderden lopers mogen verwelkomen op die warmste dag in Deerlijk.”

De 39ste kerstcorrida vindt plaats op zondag 18 december en start om 12 uur met vier jongerenlopen en de Happy Together Run voor de leerlingen van De Kim en De Sam. De 10 km gaat om 13.15 uur van start, de 5 km om 14.30 uur en de 15 km om 15.15 uur. Move-D staat in voor de opwarming en voor de animatie zorgen het paradekorps Calypso, de coverband Am’Brass en dj Captain Cadera.

Heel wat plaatselijke verenigingen zorgen voor eet- en drankstadjes aan De Kazerne en het Neunkirchenplein. (DRD)

Info: www.kerstcorrida.be