35 gegadigden genieten van ‘trot per oeden tram’ naar oud-Eernegem

In het kader van haar jaarlijkse verkenning van oud-Ichtegem, organiseerde de Ichtegemse Gezinsbond dit jaar voor de tiende keer een verkenning, deze keer naar oud-Eernegem, niet per huifkar maar per oude tram! Het was historicus Koenraad Vandenbussche die de groep van zo’n 35 geïnteresseerden op sleeptouw nam doorheen zijn gemeente.

Koenraad vertelde op het Stationsplein over de gloriedagen van de olieslagerij Roels en de conservenfabriek Alibel, de Hollandse jeneverstokerij Muuls, Mergaert en cie die een afzetmarkt had tot in Engeland.

Op de kleine Markt kwam het ontstaan van de gemeente en van de wekelijkse markt aan bod en uiteraard ook de bewogen geschiedenis van de Sint-Medarduskerk. Er werd even stilgestaan bij de gedenksteen aan het tragisch ongeluk van onderwijzer Oscar Willems die zijn leerlingen wilde beschermen tegen een losgeslagen paard maar het met zijn eigen leven bekocht.

Kasseileggersverleden

Bij het beeld van Mutse Cock belichtte de Eernegemse historicus het kasseileggersverleden van Eernegem en de zware tol die de inwoners moesten betalen voor de moord op de Duitse soldaat Max Castelle op 16 oktober 1914.

Eén woning, die van de tuinman, herinnert nog aan het ’s Gravendriesschekasteel en zijn bewoners. In de Stationsstraat kwamen de ooit meer dan 200 cafés die de gemeente telde ruim aan bod en in het inrijpunt aan de Stationssput werd de verkenning afgesloten met het verhaal van de stoomlocomotieven die langs de lijn Oostende-Torhout puften en zich in Oostende bevoorraadden met het kalkarme water uit de Stationssput.

Om de Ichtegemse flandrien Richard Depoorter te herdenken die 75 jaar geleden op 16 juni verongelukte tijdens de Ronde van Zwitserland, werd het gezelschap nog getrakteerd op een lekker, fris, speciaal voor die gelegenheid door de brouwerij Strubbe gebrouwen, Richard Depoorter biertje. (EV)