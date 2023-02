30ste editie Running Center loopcriterium

In De Klokkenput in Eernegem werd vorige vrijdag de 30ste editie van het Running Center loopcriterium Houtland, voorheen Loopcriterium Houtland, voorgesteld. Het criterium omvat tien loopwedstrijden en de prijzenpot bedraagt maar liefst 10.000 euro.

Het is algemeen geweten in West-Vlaanderen, dat iedere loper tuk is op de wedstrijden van dit criterium. Hoe anders de vele deelnemers te verklaren die jaarlijks naar de wedstrijden komen afgezakt. En ja, de schitterende prijzenpot van 10.000 euro zal daar ook wel voor iets tussen zitten, maar het zijn vooral de mooie prachtige wedstrijdomlopen, die aanlokkelijk zijn voor de lopers.

De oudste wedstrijd is aan zijn 42ste uitgave toe. Die eer is weggelegd voor De Molenlopers Bekegem met op vrijdag 21 juli hun befaamde Dwars door Bekegem (info op 050 55 19 28). Zij worden op de voet gevolgd door Koekelare met de 40ste Sint-Maartensloop op 1 juli (info op 0475 31 71 64).

Verder zijn er wedstrijden in: Eernegem (18de Kasseiloop op 18 maart, info op 0476 97 08 27), Ichtegem (24ste Prestoloop op 10 april, info op 0494 07 98 95), Wijnendale (23ste Torhoutse bosloop op 29 april, info op 050 21 47 59), Jabbeke (26ste Permekeloop op 17 mei, info op 0472 52 53 08), Zwevezele (32ste Grote stratenloop van Zwevezele op 2 juni, info op 0470 58 64 32), Egem (26ste Saladekermisloop op 24 juni, info op 051 62 82 88) en als afsluiter van het loopcriterium is Koolskamp op 2 september (info op 0497 27 45 22) aan de beurt.

