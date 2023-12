27ste Nacht van de Koude Voeten

Op zaterdag 20 januari 2024 is men in Meulebeke toe aan een nieuwe editie van de Nacht van de Koude Voeten. Dit evenement, dat straks de 27ste editie beleeft, is in de Berengemeente uitgegroeid tot een waar fenomeen dat ook in de ruime regio reeds heel wat navolging kende. Langs nieuwe, onbekende en onverlichte paden proberen de initiatiefnemers van de gemeentelijke feestcommissie de deelnemers op pad te sturen. Onderweg zijn er enkele stopplaatsen voor een lekker hapje en een deugddoend drankje. Indrukwekkende lichtcreaties sieren onderweg de wandeling. Nadien kan men tot in de vroege uurtjes de beentjes strekken op de dansvloer in OC Vondel tijdens de afterparty met DJ Kristof.

Vertrekken kan tussen 18 en 20 uur aan OC Vondel. Tickets kosten 25 euro. De voorverkoop gebeurt vanaf zaterdag 2 december in het gemeentehuis van Meulebeke om 10 uur. (LB/foto LB)