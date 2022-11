27ste editie Koude Voetentocht in Meulebeke op 21 januari 2023

De 27ste editie van de Koude Voetentocht heeft plaats op 21 januari 2023 in een organisatie van de gemeentelijke feestcommissie en het gemeentebestuur van Meulebeke. Deze 10 kilometer-wandeltocht heeft heel wat verrassingen in petto.

“We bewandelen opnieuw heel wat landelijke (veld)wegen, en voorzien de deelnemers onderweg van lekkere hapjes en drankjes”, aldus Filip Vanluchene, voorzitter van de feestcommissie.

“Tijdens de wandeling zullen de moedige stappers nu en dan geconfronteerd worden met een sfeervolle verlichting. Er wordt gestart tussen 18 en 20 uur aan het OC Vondel. Daar bevindt zich eveneens de aankomst. De fuifnummers en feestneuzen kunnen zich na de nocturnewandeling in het zweet dansen tijdens de grote Vondelfuif.

Onze kaartenverkoop is voorzien op zaterdag 3 december 2022 in de inkomhal van het OC Vondel van 9 tot 11 uur. Deelnemen kost 25 euro per persoon.”

(LB)