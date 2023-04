26ste editie van Het rommelt in het park op 1 mei: “De authenticiteit bewaren”

De 26ste editie van de rommelmarkt in Ruiselede vindt plaats op maandag 1 mei. De gemeente verwacht opnieuw een toevloed aan standhouders en een grootse volkstoeloop.

1 mei is in Ruiselede vooral de dag van de traditionele rommelmarkt, de dag met de grootste volkstoeloop in het jaar. De vijfentwintigste editie vorig jaar – de eerste onder de nieuwe stuurgroep – was een groot succes, dankzij onder meer een optreden van een band met een zangeres van Ruiselede.

Het organiserend comité houdt tradities hoog in het vaandel. Een daarvan is een grootse promocampagne, waarbij een reclamebord wordt neergezet in het park – al kun je je afvragen of dit evenement nog wel nood heeft aan reclame. Janne Vanoverberghe is een van de twaalf mensen die samen het comité vormen dat zich belangeloos inzet voor de rommelmarkt.

Authentiek zijn

“We proberen altijd zoveel mogelijk authenticiteit te bewaren”, zegt ze. “Daarom, bijvoorbeeld, willen we ook onze groepsfoto in het park, zelfs bij striemende regen, zelfs al hangt er al een beetje duisternis over het feestterrein. En ja, we blijven ook inzetten op promo, zelfs al zijn er elk jaar sowieso zo’n 300 deelnemers en blijven de inschrijvingen binnenlopen – er zijn nu eenmaal niet veel rommelmarkten op 1 mei, in de streek. En alle bewoners van de straten waar de standhouders zullen uitpakken, krijgen ruim van tevoren een vriendelijk berichtje. Zo zijn ze op tijd ingelicht en kunnen ze hun schikkingen treffen.”

“Dit jaar zal er, in tegenstelling tot vorig jaar, geen muziekconcert zijn. Maar we zorgen er wel voor dat er andere dingen worden georganiseerd om het feestgevoel te versterken. Zo krijgen alle kinderen van de basisscholen De Kiem en De Linde een gratis drankje.”

“Op de dag zelf kunnen we altijd rekenen op heel wat extra medewerkers, voor de signalisatie, het aanwijzen van de plaatsen. We reserveren geen standplaatsen. Men schuift gewoon aan, en waar de straat breed genoeg is, mag de wagen bij het kraam blijven staan. De dag voordien is er hier plechtige communie en vormsel. Hopelijk zijn de mensen de dag erna al weer fit genoeg om onze markt te bezoeken”, sluit Janne af met een knipoog.

De markt begint om 6 uur. Vanaf 5 uur zijn de begeleiders ter plaatse. Inschrijven kost 8 euro voor 6 meter, per extra meter 2 euro. Ter plaatse te betalen of vooraf via BE50 8508 1316 2718. Wie vooraf betaalt, ontvangt aan zijn kraam een consumptiebon ter waarde van 2 euro. Drank, eten en dieren mogen niet worden verkocht. (RVS)

www.rommelmarktruiselede.be,info@rommelmarktruiselede.be, 0495 45 31 62