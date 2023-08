24ste Grote Kuurnse Rommelmarkt verhuist dit jaar wegens werken naar Tramstatie en parking Vlaskouter

Het Kuurnse gemeentecentrum wordt op zondag 13 augustus weer één grote rommelmarkt. Al 350 standhouders hebben zich ingeschreven. Door de werken in het centrum zal de rommelmarkt in twee delen opgesplitst zijn. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers om de markt in goede banen te leiden.

“We zijn tevreden dat de werken in het centrum sneller vorderen dan was aangekondigd”, zegt Filiep Nottebaert, voorzitter van de Ommeganckgezellen – zoals de Grote Kuurnse Rommelmarkt al een tijdje heet. “Maar door de werken in de Harelbeeksestraat kunnen we nu geen gebruik maken van de parking Damier. Dus splitsen we onze rommelmarkt op in twee delen, aan de nieuw aangelegde Tramstatie en op de parking van de Vlaskouter. En aangezien de as Kortrijksestraat-Generaal Eisenhouwerstraat-’t Kruiske openblijft voor alle verkeer en wij veiligheid vooropstellen, hebben we besloten dat er bij de zebrapaden gemachtigde opzichters zullen staan, om onze bezoekers veilig te laten oversteken.”

Een ander gevolg van de werken in het centrum is dat een deel van de normale parkeercapaciteit niet kan worden gebruikt. De auto zoveel mogelijk thuis laten is dus de boodschap. “Wie toch met de wagen komt, kan gebruikmaken van de parking aan zaal Kubox, parking Damier of de parking ter hoogte van de Kuurnse jachthaven.”

Registratiesysteem

“Tot nu toe hebben we al 350 inschrijvingen van standhouders ontvangen”, zegt Nottebaert. “Dat betekent dus al 1.836 meter aan rommelmarkt.” De organisatie mikt dit jaar op zo’n 450 standhouders. “De twee coronajaren hebben we gebruikt om onder meer te brainstormen over een nieuw automatisch registratiesysteem voor wie inschrijft. Dat systeem werpt nu zijn vruchten af: we krijgen minder telefonische aanvragen en kunnen alle standen optimaal inplannen. Daarnaast kunnen we daardoor standhouders bij hun aankomst op zondagmorgen sneller naar hun plaats begeleiden.”

Wie zijn plaatsje als standhouder wil veiligstellen, zal wel snel moeten zijn. Op 10 augustus worden de inschrijvingen afgesloten.

Animatie en prijzen

Behalve een rommelmarkt, is er die dag ook aardig wat animatie. “Zo zal er een ballonartiest zijn, en een schminkstand. En in het kader van 900 jaar Kuurne vragen we aan de standhouders van de rommelmarkt om zich te tooien in de klederdracht anno 1900. Een jury van dames van de Ezelinnen zal vijf prijzen uitreiken voor de best verklede standhouders.”

“Voorts kun je van 15.30 uur tot 17.30 uur kinderkledij van 0 tot en met 15 jaar doneren aan de Kleerotheek in de Kerkstraat 10. De kleren moeten wel in perfecte staat zijn. Anders worden ze geweigerd. En om 18 uur is er een kioskconcert door Final Straits, een Dire Straits-tributeband.”

Extra toiletten

De organisatoren mikken dit jaar op zo’n 10.000 bezoekers. “Uiteraard hopen we dat de weergoden ons een beetje gunstig gezind zijn.” Sowieso worden in alle uithoeken van de rommelmarkt extra toiletten voorzien.

Om al die bezoekers wegwijs te maken op de rommelmarkt, is alle hulp welgekomen. Filiep Nottebaert: “Ik maak van de gelegenheid graag gebruik om een oproep te doen naar geïnteresseerde vrijwilligers die ons op zondag 13 augustus een handje willen komen helpen bij de organisatie. Wie zich geroepen voelt, mag een mailtje sturen naar info@rommelmarktkuurne.be.” (BRU)

Alle info over de 24ste Grote Kuurnse Rommelmarkt vind je op www.rommelmarktkuurne.be.