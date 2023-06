220 Uitkerkenaars schuiven aan bij ‘de langste tafel’

Gebuurtekring Uitkerke pakte zaterdagnamiddag uit met ‘de langste tafel’, een nieuw initiatief in samenwerking met het stadsbestuur.

“De Uitkerkenaars massaal naar buiten lokken, dat was het opzet van onze langste tafel, en met 220 deelnemers is deze eerste editie een onverhoopt succes. Gelukkig hebben we ook de weergoden aan onze kant vandaag”, zegt Tina farina. De langste tafel was een van de blikvangers van het nieuwe evenement ‘Uitopia’.

Zaterdag 3 juni en zondag 4 juni kan je in de omgeving rond de Sint-Amanduskerk straatartiesten aan het werk zien, een huifkartocht maken of een spelletje boerengolf spelen. Verder is er ook nog een oldtimershow en een agrarische markt met streekproducten.

(WK)