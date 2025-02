205 deelnemers voor eindejaarsactie Wevelgemse kadobon: Bernadette gokte het best

In de infokrant van Wevelgem van december 2024 zaten 17 Kadobonnetjes verstopt. Wie ze allemaal vond en daarbij nog kon raden voor hoeveel euro kadobonnen werden ingewisseld bij de lokale handelaars, die viel in de prijzen.

Eind 2023 zochten heel wat speurneuzen naar de gouden kerstballen in de etalages van die handelaars waar je kan betalen met een Kadobon. Maar dit jaar hoefde je zelfs je zetel niet uit om deel te nemen aan de eindejaarsactie. “Met onze eindejaarsactie proberen we ieder jaar opnieuw plezier te combineren met een krachtige boodschap: koop lokaal”, aldus schepen van economie Kevin Defieuw. “Iedere inwoner van Wevelgem ontvangt de infokrant, iedereen kon dus deelnemen. In de krant zaten 17 Kadobonnetjes verstopt. Het was blijkbaar een uitnodigende opdracht, want we ontvingen niet minder dan 205 inzendingen, waarvan 23 met het juiste antwoord.”

183 handelaars

De schiftingsvraag diende daarom uitsluitsel te brengen: voor hoeveel euro hebben klanten in 2024 Kadobonnen ingewisseld bij de deelnemende handelaars? Heel precies werd er 77.868,33 euro besteed bij lokale handelaars, verspreid over 2.497 Kadobonnen.

Bernadette Hellinck uit deelgemeente Wevelgem zat er het dichtste bij met haar antwoord en sleepte zo de hoofdprijs van honderd euro in de wacht. De totale prijzenpot van 1.000 euro werd verdeeld over 23 deelnemers die allemaal 25, 50 of 75 euro in Kadobonnen wonnen.

“Vandaag zijn 183 lokale handelaars aangesloten bij het Kadobonsysteem”, aldus schepen Defieuw. “Dat aantal blijft groeien. De deelnemende zaken weerspiegelen de diversiteit van het aanbod in Wevelgem: van bakkers en slagers tot kledingzaken en dienstverleners zoals kapsalons en schoonheidssalons.”

Naast aankopen door inwoners gebruikt de gemeente Wevelgem de Kadobon ook als geschenk bij geboortes, huwelijken en jubilea.