19de unieke kersthappening aan de Sint-Arnolduskerk

Reeds voor de negentiende maal is er op het kerkplein in Tiegem de jaarlijkse kersthappening. In het hartje van het dorp zorgen verschillende lokale handelaars en sportverenigingen voor een supergezellig weekend. “Weer of geen weer, de handen worden uit de mouwen gestoken om de chalets mooi op te stellen en de lichtjes op te hangen”, klinkt Erwin Vanmaercke van het Tiegems Kerstmarktcomité.

“Vanaf 18 uur zijn de weergoden ons gunstiger gezind volgens de berichtgeving. Gekoppeld aan een kermis voor de kleintjes, zal de unieke sfeer door de sfeervolle houten chalets en de vele dranken en lekkernijen, de bezoekers hun hart sneller doen slaan èn een instant warm kerstgevoel bezorgen.”

Enige in haar soort

Buitenschool De Bergop Tiegem is ook dit jaar te vinden in een van de chalets, de plaatselijke jeugd van scouts Tiegem en KLJ Tiekakewa en sinds jaar en dag ook voetbalclub Blauwe Haring. “Deze kerstmarkt is de enige in deze formule in Anzegem”, geeft schepen van Cultuur Yannick Duccateeuw (Inzet) mee. “Wel is er nog de winteravond aan Walskerke.”

Praktisch

Zaterdag van 17 tot 1 uur en zondag van 14 tot 22 uur aan het Westdorp 1 in Tiegem.