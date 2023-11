1959’ers uit Wevelgem zoeken leeftijdsgenoten

In oktober 2019 kwamen de Wevelgemse leeftijdsgenoten geboren in 1959 voor het laatst samen. De 60-jarigen van toen zijn ondertussen 64 geworden en kijken al uit naar volgend jaar om hun nieuwe jubileumverjaardag samen te vieren.

“Dat doen we op zaterdag 19 oktober 2024 in zaal Cortina”, zegt Jan Demuynck. “We zijn ruim op tijd, dat wel, maar het wordt steeds moeilijker om de contactgegevens van onze leeftijdsgenoten te verzamelen.”

Wie dat wenst kan contact opnemen met organisatoren Philippe Catteeuw, Paulette Cossey, Jan Demuynck, Frank Deryckere, Tim D’Haveloose, Martine Gesquière, Carla Haemers of Nadine Parmentier. Of via jaar59.wevelgem@gmail.com.

(SLW)