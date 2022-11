14de editie van Sonic City Festival in Kortrijk

Wilde Westen organiseert een honderdtal concerten per jaar en zet haar schouders onder vijf festivals: Sonic City, Festival van Vlaanderen Kortrijk, BOS! festival, Jazz Cats en sinds vorig jaar UNWRAP., een samenwerking met DAE van Howest. “Het is altijd mijn overtuiging geweest om gestaag te groeien. Niet te snel of te groot willen gaan is volgens mij een succesformule, iets wat we hebben bewezen met Sonic City”, zegt directeur Tom Vangheluwe.

Sonic City Festival is dit weekend aan haar 14de editie toe en gaat dit jaar door in Evenementenhal Depart. “Vorig jaar ging het uitzonderlijk door in De Kreun omwille van corona. Veel internationale artiesten mochten toen nog niet toeren. Nu gaan we opnieuw naar de capaciteit van Depart, 1.200 man per dag en de ticketverkoop loopt goed. Het publiek vindt ons terug, we zitten op hetzelfde niveau als voor corona. Mensen gaan nog steeds op zoek naar muziek en festivals, ondanks het huidig klimaat.”

Zoals altijd koos organisator Wilde Westen enkele interessante bands uit die carte blanche krijgen om het programma samen te stellen. Met de drie curatoren ‘Low’, ‘Gilla Band’ (fka Girl Band) en ‘Black Country, New Road’ is een eclectisch en uitdagend programma gegarandeerd. Ideaal voor de muzikale ontdekkingsreiziger die af en toe mainstreamland wil verlaten. Deze editie zal opgedragen worden aan Mimi (van de band Low) die op 7 november overleed.

“Wat het festival uniek maakt, is dat we artiesten met een brede smaak mee het programma laten bepalen. Sonic City is in eerste instantie een ontdekkingsfestival. We hebben enkele grote namen, maar programmeren ook veel ongekende artiesten die het waard zijn om ontdekt te worden. We vinden het belangrijk om een divers muziekaanbod te hebben. Sonic City moet iets zijn die alle kanten uitwaait”, besluit Tom.