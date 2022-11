1400 sportievelingen op Poppies’ Run in Zonnebeke

Niets dan blije gezichten nabij OC ’t Zonnerad in Zonnebeke, de startplaats van de zesde editie van de Poppies’ Run bij de organisatoren. Het prachtige weer en de massale opkomst zorgt voor een sportief hoogtepunt.

De Poppies’ Run is er zowel voor de recreatieve en meer sportieve lopers. Het is een organisatie van ZOLO, de Zonnebeekse loopvrienden. De jongeren konden aan de slag bij de kidsrun waar afstanden van 300, 600 en 900 meter geprogrammeerd stonden. Daarnaast was er nog de jogging van 5,5 km. Iedereen kon de loopschoenen aantrekken voor een tocht van twee reeksen (mannen en vrouwen) van 12,7 km en er stonden ook twee halve marathons (mannen en vrouwen) op het programma.

De deelnemers waren vol lof over het prachtige parcours met op hun weg onder andere het kasteeldomein, Poygoonbos, enz. “Onze zesde editie is de op één na beste,” stelde voorzitter Luc Titeca. “Het was echt prachtig weer om te lopen en er passeerden niet minder dan 1400 sportievelingen de inschrijvingstafel. Enkel in 2018, het jaar van de grote herdenking, waren er meer. Als organisator zijn we met ZOLO heel tevreden dat onze inspanningen gewaardeerd worden.”

“De deelnemers waren tevreden over de uitgestippelde omloop en er waren geen ongevallen. Wel zou ik nog onze tientallen medewerkers willen bedanken die zich gans de dag belangeloos hebben ingezet. We kijken al enthousiast uit naar de zevende editie.”

(NVZ/ foto ZB)