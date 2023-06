130 enthousiaste deelnemers op Poperingse Senior Games

Op donderdag 1 juni organiseerde de stad Poperinge samen met de Seniorenraad de zevende editie van de Senior Games, een sportdag voor 55-plussers.

Na een verwelkoming in bowling De Goe Smete naast het zwembad, konden de sporters verschillende activiteiten kiezen. Van een wandel- en fietstocht tot duo-dansen, volksspelen, aqua cycling en darts, er was voor elk wat wils.

“Het stadsbestuur en de Seniorenraad willen 55-plussers stimuleren om in beweging te blijven. We kozen daarom voor een breed aanbod met toegankelijke sporten. De focus lag op plezier maken. De deelnemers vonden het ook fijn om met generatiegenoten in contact te komen. Een gezellige barbecue maakte de dag compleet”, zegt schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen).