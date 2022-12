12.500 euro aan prijzen tijdens eindejaarsactie

In Meulebeke loopt de eindejaarsactie van 1 december 2022 tot 8 januari 2023. Het lokaal bestuur, Unizo, Markant en Op Stap zetten hun schouders onder dit project. Zo’n 80 handelszaken nemen aan de actie deel. Wie bij hen in de aangegeven periode iets koopt, ontvangt een lot waarmee waardebonnen te winnen vallen. Het lokaal bestuur schenkt 10.000 euro, de handelaars brengen dan nog eens 2.500 euro in.

Wie het lot volledig invult en deponeert in de voorziene boxen die bij de deelnemende handelaars staan, kan al op 17 december, tijdens de kerstmarkt, als winnaar uit de box komen. Alle loten worden dan terug in de pot gestopt om op maandag 16 januari 2023 deel te nemen aan de grote trekking.

De hoofdwinnaar krijgt 2.000 euro aan waardebonnen, de tweede prijs is 1.000 euro aan waardebonnen, de derde prijs is 500 euro waard. Daarna volgen nog een resem waardebonnen ter waarde van 50 euro.

Op 17 december 2022 wordt iedereen vanaf 17 uur verwacht op de kerstmarkt, die dit jaar plaats zal hebben ter hoogte van de Pittemstraat 64 (rechtover de Spoorweglaan).

Er staan verschillende kraampjes opgesteld van plaatselijke verenigingen en handelaars met allerlei lekkere hapjes en deugddoende drankjes. Ook de kerstman zal van de partij zijn.