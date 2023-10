106 speurders kraken Bakelandt Mysterie

Ook dit jaar kon je in Langemark-Poelkapelle opnieuw deelnemen aan het Bakelandt Mysterie. Tijdens deze bijzondere zoektocht ga je op zoek naar de juiste weg door raadsels op te lossen. Van de in totaal 166 deelnemers reden er dit jaar 106 deelnemers een foutloos parcours. Met een schiftingsvraag werden uit die 106 speurneuzen 20 mensen getrokken die een LP-bon van 25 euro wonnen: Jean-Luc Lahoutte uit Langemark en Wim Barroo hadden zelfs het antwoord op de schiftingsvraag helemaal goed. De andere prijswinnaars zijn Nancy Pouillie, Lieselot Ver Eecke, Mili Pattyn, Josefien Doom, Maxim Bonte, Julie Bonte, Georges Vandromme, Mauro Pattyn, Guillio Pattyn, Sven Jooren, Els Vanherpe, Magda Merveille, Geert Bruynsteen, Jean-Luc Stamper, Marleen Doom, Tamara Naessens, Gino Bonte en Mia Deneulin. Op de foto zien we de laureaten die aanwezig waren op de prijsuitreiking met een delegatie van het gemeentebestuur. (foto TOGH)