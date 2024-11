1.400 bezoekers vinden de weg naar 29ste Boelbeurs

Afgelopen weekend vond voor de 29ste keer de Boelbeurs plaats, en opnieuw wist het evenement een groot publiek aan te trekken. Maar liefst 1.400 bezoekers kwamen een kijkje nemen naar de aangeboden goederen. “De naam van de beurs komt eigenlijk van het West-Vlaamse gezegde ruim uwen boel op”, legt Marc Plets uit. “Vandaar de naam Boelbeurs.” (lacht) Om de beurs drie dagen lang in goede banen te leiden, werden in totaal 100 vrijwilligers ingezet. De Boelbeurs is echter geen traditionele rommelmarkt; er zijn geen standhouders aanwezig bij de producten. Het tweedehandsaanbod ligt uitgestald in de zaal en bezoekers rekenen hun uitgekozen spullen aan het einde van hun bezoek gezamenlijk af. (BRU/foto BRU)