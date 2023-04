Vrije basisschool Ten Parke wuift meester Danny uit met rockfeestje

Na ruim 40 jaar in het onderwijs is Danny Verstegen (63) op 1 februari met pensioen gegaan. Zijn collega’s van de Torhoutse vrije basisschool Ten Parke lieten dat niet zomaar voorbijgaan en organiseerden een onvergetelijk afscheidsfeestje onder het motto ‘It’s time to rock-‘n-roll’. Danny musiceert al jarenlang in eigen bands, dus was het thema niet zomaar gekozen.

Danny (63) woont in Veldegem en is in 1982 met lesgeven gestart aan de Torhoutse Oefenschool. Hij stond er in het derde en het vierde leerjaar, maar vooral in het tweede. “In De Oefenschool hadden we een sterke verbondenheid met de normaalschool (nu Vives), want we begeleidden de kandidaat-leerkrachten op hun stages”, zegt hij. “Dat was bijzonder. Ik ben aan De Oefenschool ook een aantal jaar zorgcoördinator geweest. Maar uiteindelijk ben ik weer gaan lesgeven, met name in Ten Parke, een basisschool in dezelfde Scholengroep Sint-Rembert als van De Oefenschool. Ik ben dat blijven doen tot nu, het moment van mijn pensioen. Ik stond er in het vierde leerjaar.”

Alle vakken boeiend

Welk leerjaar er het leukste was om in les te geven? Danny: “Ik vond elk leerjaar interessant vanwege zijn specifieke eigenheden. Het feit dat je leerlingen tijdens het schooljaar ziet groeien op het vlak van kennis en vaardigheden geeft je als leerkracht grote voldoening. Als je daarenboven kunt bijdragen aan hun culturele bagage en hun maatschappelijk bewustzijn is dat een extra pluspunt. Het totaalpakket aan vakken in het basisonderwijs heeft me altijd geboeid. Zowel de pure kennisvakken, als de maatschappelijke en muzische vakken.”

“Gedurende de vier decennia dat ik erin gewerkt heb, zag ik het onderwijs sterk evolueren. Dat gebeurde op alle domeinen en creëerde af en toe spanningsvelden. Het was een kwestie van een evenwicht te zoeken, én te vinden, tussen een doelgerichte klassieke aanpak en het inpassen van interactieve werkvormen en media. De juiste keuzes hierbij maken, met zelfreflectie en terugkoppeling naar het team toe, was heel belangrijk en noodzakelijk.”

Verrassingsact

Bij wijze van afscheid hadden de collega’s van Ten Parke een te gek feestje voor Danny georganiseerd met het rockthema als rode draad. “Dat heeft me enorm deugd gedaan”, zegt hij. “Ik ben er het hele team van de school dankbaar voor. Het feest had de allures van een minifestival met alles erop en eraan: affiches, tickets, dresscode, enzovoort. Schitterend creatief werk van de topploeg van Ten Parke!”

Er werd tijdens de party een verrassingsact opgevoerd door een gelegenheidsband onder de leiding van Wim Deketelaere, een van de collega’s van Danny. Wim zong en speelde ritmegitaar. De andere bandleden waren bijna allen oud-leerlingen van Danny: Jan Taillieu (sologitaar), Patrick Vanvyaene (basgitaar) en Effren Latrez (drums).

“Meester Wim had een gelegenheidslied op tekst gezet en toen moest ik zelf de micro ter hand nemen”, vervolgt Danny. “Ik heb een toepasselijke versie van Neil Youngs klassieker Rockin’ in the Free World gebracht. Dat het er enthousiast aan toe ging, hoeft geen betoog. Het werd voor mij een onvergetelijke party.”

Danny musiceert én schrijft heel graag. Voor zijn muzikale en literaire bezigheden zal hij als gepensioneerde nu extra tijd hebben.

Muziek en literatuur

“Mijn eigen muzikale projecten zijn MoonSnake (het voormalige The Moondogs) en Psycho Stag”, zegt hij. “Momenteel ligt de nadruk op het uitbrengen van oudere geremasterde songs van beide bands via de bekende streaming- en downloadplatformen. In een volgende fase wil ik graag nieuw materiaal creëren, opnemen en weer live gaan spelen.”

“Ook literair blijf ik bezig. Ik maak een selectie van oudere schrijfsels om uit te geven en werk voorts op de eerste plaats recentere ideeën uit, nu vooral non-fictie.”