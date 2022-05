Vrije basisschool De Bever in Roeselare zwaait juffen Els en Christa uit

Op woensdag 18 mei zetten de vrije basisschool De Bever twee voormalige kleuterleerkrachten in de kijker. Els Wostyn en Christa Coghe verlieten reeds enkele jaren geleden door familiale of medische reden de school, maar zijn bijlange nog niet vergeten. De kinderen overladen hen met tal van cadeautjes.

Els Wostyn en Christa Coghe kleurden jarenlang De Bever. Els (60) begon er in 1981 en werkte er als kleuterjuffrouw en later als kleuterturnjuf. In 2020 zette ze om familiale redenen een stapje terug.

Christa (56) begon in 1991 in De Bever. Ze gaf er jarenlang les aan het kleuter. “Er was een onderbreking van een jaar. In die periode heb ik het boek ‘De Kleuterklas van A tot Z geschreven.”

Els en Christa genoten woensdagochtend met volle teugen van een ontvangst in de school. Onder andere door de coronacrisis was het even wachten vooraleer de beide juffen in de bloemetjes konden worden gezet. Met een rode cabrio werden ze naar de afdeling in de Wijnendalestraat gevoerd. Daar werden ze verrast met gedichten, knutselwerkjes en zelf een reischeque. Van de ouderraad kregen ze een boeket.

Turnjuf Els waagde zich zelf even aan het dansje dat ze jarenlang tijdens haar turnlessen uitvoerde. “We hadden dit niet meer verwacht. We zijn nu al een tijdje thuis en we merken wel dat heel veel kinderen erg gegroeid zijn.”