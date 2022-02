Vrijdagmarkt verhuist naardrie locaties in stadscentrum

Tijdens de heraanleg van de Steenakker vanaf maart blijft de wekelijkse vrijdagmarkt in het stadscentrum. De marktkramers krijgen een plaats op drie verschillende locaties: het stadsdomein Oosthove, het Sint-Maartensplein en de Vrijdagmarkt, vlak naast de Sint-Medarduskerk.

Het schepencollege nam deze moeilijke beslissing maandag. Aanvankelijk was het voorstel om de vrijdagmarkt te verhuizen naar de Emiel Gellyncklaan maar een aantal marktkramers had bezwaar. Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) stelde de stationsbuurt en omgeving voor.

“Als stadsbestuur zijn we ons er van bewust dat dit geen aangename situatie is voor de marktkramers”, aldus schepen van Ambulante Handel Lien Deblaere (Vooruit). “Ook de lokale handelaars hebben er baat bij dat de markt in het centrum kan blijven. Het is een feit dat de vrijdagmorgen ook voor de horeca en handelszaken een goeie dag is met extra klanten die hun marktbezoek combineren met andere boodschappen of een bezoek aan de horecazaken. De horeca maakt het marktbezoek ook toegankelijker voor wie moeilijk langere afstanden stapt, men kan een rustpauze inlassen na het marktbezoek en zo makkelijker terug naar huis wandelen.”

Grote pleinen

“Naast de Steenakker kent het stadscentrum weinig grote pleinen. De markt herlokaliseren op één plaats was hierdoor onmogelijk. Deze piste houdt de markt in het centrum waar velen blij om zullen zijn. Ze vraagt wel extra inspanningen van de stadsdiensten: zo zullen er twee plaatsmeesters moeten zijn en zal de technische dienst wekelijks diverse parkings moeten verkeersvrij maken.”

“We hopen dat de marktkramers dit een kans willen geven”

“Veranderingen zijn nooit leuk en zeker niet als ze van lange duur zijn”, klinkt het. “De werken zullen zeker anderhalf jaar duren. Een deel van de marktkramers was niet blij met het voorstel omdat de markt niet op één locatie kan staan. Wilden we aan deze voorwaarde voldoen, dan was enkel de Emiel Gellyncklaan een optie. Deze locatie is goed voor een korte periode maar niet voor langere tijd. We wensen dit een kans te geven en zullen dit na de zomer evalueren. Mocht blijken dat deze formule niet werkt, dan kan de markt toch nog richting Emiel Gellyncklaan verhuizen. We hopen dat de marktkramers dit een kans willen geven en hopen op hun begrip.”