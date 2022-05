Vrijdagavond 13 mei avondmarkt in Izegem; ook omringende handelaars blijven langer open

Vrijdag 13 mei is er een avondmarkt op de Grote Markt in Izegem. Enkele handelaars zullen ook inpikken en die avond langer open blijven.

Het nieuws kwam pas laat binnen gesijpeld, maar vrijdagavond 13 mei zal op de Grote Markt in Izegem een avondmarkt plaatsvinden in een organisatie van de Bond van West-Vlaamse Marktkramers. “Wij organiseren regelmatig avondmarkten, maar door corona lag dat natuurlijk een tijdje stil. Maar nu hebben we opnieuw een mooie kalender en we starten in Izegem waar we voor het eerst neerstrijken”, zegt voorzitter Manfred Christiaen. “De markt start om 17 uur, er zullen allerlei kramen staan gaande van kinderkledij over juwelen en van wenskaarten tot boeken.”

In totaal wordt bijna 200 lopende meter aan kramen ingenomen. Die komen op de Grote Markt die dus verkeersvrij zal zijn. Vanaf 15 uur zul je niet meer kunnen parkeren op de markt. Ook enkele omliggende handelaars springen op de kar en zullen vrijdagavond langer open houden. De avondmarkt zelf moet tegen 23 uur ‘opgekraamd’ zijn. Zaterdagmorgen is er dan opnieuw de wekelijkse markt op de Grote Markt en de Korenmarkt.