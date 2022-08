Vrij voetballen kan vanaf nu op voetbalveld Ter Linde

De sportsite Ter Linde langs de Volkslaan is voortaan vrij toegankelijk voor iedereen. De voormalige voetbalsite van Toekomst Menen staat leeg sinds de fusieploeg KSCT Menen eind vorig seizoen besliste om niet langer gebruik te maken van de campus.

“Vorig weekend organiseerde KSCT Menen hier nog voor de laatste keer een jeugdvoetbaltoernooi. Nu is de site weer volledig in beheer van de stad Menen”, zegt schepen van Sport Kasper Vandecasteele.

“De voorbije jaren kregen we vanuit verschillende hoeken vaak de vraag waar sportievelingen, die niet bij een voetbalclub aangesloten zijn, in Menen nog een balletje kunnen trappen. Nu gebeurt dat vaak op de sportcampus Vauban. De afsluiting moest er tijdelijk wijken voor de Leiewerken. Het gevolg is dat veel jongeren daar gaan voetballen. Er wordt afval achtergelaten en er is vandalisme. Die velden zijn echter voorbehouden voor de voetbalclub en is het zelfs verboden om de site te betreden. De politie voert er regelmatig controles uit.”

“Voetballen kan dus voortaan op campus Ter Linde. We nodigen jongeren en recreatieve voetballers uit om vanaf nu hier te komen voetballen. Ook andere sportbeoefenaars zijn welkom.”

Meer groen

De poort van de sportcampus in de Volkslaan zal dus permanent open blijven staan. Op korte termijn wordt de site toegankelijker gemaakt en komt er extra groen. Zo worden er onder meer bomen aangeplant. De stad bekijkt welke opties er op lange termijn mogelijk zijn, zeker met de nabijheid van het Serge Bertenpark.

De stad zal blijven instaan voor het onderhoud van de sportcampus. Burgemeester Eddy Lust roept de gebruikers wel op om respect te hebben voor de velden en de omgeving. “Hou het proper, neem je afval mee en steek er geen baldadigheden uit. Zo blijft het voor iedereen plezant om van deze extra sportlocatie te kunnen genieten.”

