Vriendinnen maken vlaggenlint van 10 km voor slachtoffers overstromingen

Lieve Decraemer en Anne-Marie Van Cakenbergh maakten, samen met nog enkele vriendinnen van hun breiclubje, iets meer dan tien kilometer vlaggetjes voor Rivier van mensen.

Bewoners, getroffenen, familie, vrienden en hulpverleners verzamelen zich op 15 mei rond de Vesder om nog eens stil te staan bij de zware overstromingen die Wallonië vorige zomer troffen.

“Acht maanden na de ramp zijn daar nog altijd vrijwilligers actief, uit alle uithoeken van het land. Met een mensenketting willen we de vele slachtoffers een hart onder de riem steken”, zegt Lieve Decraemer.

De mensenketting wordt gevormd langs de rivier de Vesder, over een afstand van dertig kilometer. Er wordt ook een vlaggenlijn gevormd. “Per 16 meter zijn er 35 vlaggetjes nodig, de ketting wordt 30 kilometer. Reken zelf maar uit hoeveel vlaggetjes er gemaakt moeten worden”, knipoogt Lieve.

De dames uit Blankenberge zijn er zo’n anderhalve maand mee bezig geweest. “Wat er in Oekraïne gebeurt, is natuurlijk ook heel erg. Maar in Wallonië zijn er 10 maanden na de ramp nog altijd mensen die geen warme maaltijden kunnen eten en het zonder verwarming moeten doen. Voor de vluchtelingen kunnen ze wel op enkele dagen tijd een nooddorp bouwen. Met die mensenketting willen we de mensen daar laten voelen dat ze niet in de steek gelaten worden. Ook de slachtoffers hebben vlaggetjes gemaakt. Voor hen is dat een vorm van traumaverwerking”, klinkt het.