Vriendinnen Kim en Charlotte wagen zich aan ‘Fear Factor’: “We wilden samen eens iets spectaculairs meemaken”

Alex Agnew wie anders? blaast binnenkort het grensverleggende programma ‘Fear Factor’ weer nieuw leven in. Kim (33) en Charlotte (26) wagen zich net als 15 andere duo’s aan bloedstollende proeven, waarbij ze hun grootste angsten in de ogen kijken. “We hadden nooit gedacht dat we de definitieve selectie zouden halen”, klinkt het bij de dames.

Waarom schrijft een mens zich in godsnaam in voor een programma als Fear Factor? “Ik vraag het me ook af”, opent salesmanager Kim met een glimlach. “Het was Charlottes idee. Ze stuurde me op een avond een berichtje met die vraag, in de veronderstelling dat ik nooit ja zou zeggen. En toch stemde ik toe, al was het maar omdat ik er stiekem van overtuigd was dat we nooit de definitieve selectie zouden halen.” Pakte dat even anders uit… Maar spijt hebben de dames allerminst. “We zijn allebei bezige bijen en wilden eens iets spectaculairs, iets zots meemaken”, gaat Charlotte, zaakvoerder van restaurant De Narrenkoning in Outrijve, verder. “En dat avontuur begon eigenlijk al bij ons inschrijvingsfilmpje. We zijn daarvoor van een acht meter hoge brug in het water gesprongen. De programmamakers hadden achteraf laten weten dat ze toch wel behoorlijk onder de indruk waren van die stunt.”

Een muis in het bad

Kim en Charlotte kennen elkaar al tien jaar en vullen elkaar goed aan, maar ze hebben ook elk hun eigen angsten. “Als kind ben ik ooit eens kopje onder geduwd in het zwembad”, laat Kim weten. “Iets te lang om goed te zijn, en ik ben toen volledig in paniek geslagen. Als ik nu in het water zit, heb ik graag alles onder controle.”

Voor ons inschrijvingsfilmpje zijn we van een acht meter hoge brug gesprongen

Het is toevallig ook in het water dat het jeugdtrauma van Charlotte zich afspeelde. “Toen ik jong was, ging ik vaak in bad met mijn kleine zusje en we speelden dan telkens met badspeelgoed dat je kon opvullen met water. Op een dag was ik daar vrolijk mee aan het spelen, tot er plots een muis uit een van de speeltjes kroop. We zijn natuurlijk allebei meteen uit dat bad gesprongen van schrik. Zoiets vergeet je nooit meer. Van muizen en ratten moet ik dus echt niet weten.” (lacht)

Plezante mens

De programmamakers spelen uiteraard in op die angsten, maar toch was vooral de camera zelf bij Kim een bijkomende stressfactor. “Ik sta eigenlijk niet zo graag in de schijnwerpers en al die aandacht zorgde bij mij wel voor extra spanning, al ebde die tijdens de proeven wel weg.” Daar zat ook de presentator voor een stuk tussen. “Alex Agnew is echt een supersympathieke man”, besluit Charlotte. “Hij heeft geen sterallures, geen dikke nek, integendeel. We konden hem alles aan vragen. Het was echt een plezante ervaring!”

Alex Agnew’s ‘Fear Factor’ en het avontuur van Kim en Charlotte kan je vanaf 15 november elke dinsdag volgen op Play4.