Vriendin zamelt geld in voor nieuwe auto voor Anna die in de gracht reed om overstekende kat te ontwijken

Het dierenhart van Anna Zelewska (59) uit Meulebeke kwam haar eerder deze maand duur te staan. Ze week uit voor een overstekende kat maar miste daardoor een brugje en belandde in de gracht. Anna brak haar arm en haar Mercedes was rijp voor de schroothoop. “Maar ik zou nooit een dier kunnen doodrijden”, zegt Anna.

Op woensdag 1 maart was Anna onderweg naar een vriendin toen ze in de Hondekerkhofstraat verrast werd door een overstekende kat. “Hij kwam plots van achter het brugje, nog geen meter voor mijn wielen. Ik had geen tijd om na te denken en gooide in een reflex mijn stuur over. Mijn wagen ging overkop en ik belandde in de beek. Het was vreselijk, mijn arm was gebroken en de brandweer moest me bevrijden.”

Later werd Anna geopereerd en nu zit er een metalen plaat in haar arm. Toch kan ze niet zeggen dat ze liever doorgereden was. “Op het moment zelf ging alles heel snel maar ik zou echt geen dier kunnen doodrijden. Ik heb zelf twee katten en ben een grote dierenvriend. Dertien jaar geleden kwam ik uit Oekraïne naar België. Voordien heb ik nog als assistente bij een dierenarts gewerkt maar ik kon niet tegen bloed. Hier in België heb ik lang als poetshulp en als naaister gewerkt maar een paar maanden voor het ongeval verloor ik mijn werk. Ik was en ben hard op zoek naar werk maar zonder wagen is dat heel moeilijk. Door de aard van mijn ongeval heb ik amper iets gekregen van de verzekering en ik kan geen nieuwe kopen.”

Opleiding

“Ik zit nog zeker twee maanden thuis, daarna moet ik echt een ander wagentje hebben. Het maakt niet uit wat. In april zou ik immers een opleiding tot tolk gaan volgen aan de VDAB. Ik spreek vloeiend Oekraïens, Russisch en Pools. Enkel mijn Nederlands moet ik nog wat bijschaven om te mogen tolken. Maar die opleiding is niet gemakkelijk te bereiken. Zonder auto weet ik niet hoe het verder moet.”

Om Anna te helpen, deed een vriendin uit de buurt een oproep om haar financieel wat te steunen zodat ze een nieuw autootje kan kopen. “Zelf zou ik dat nooit doen, ik schaam me erg. Nu ben ik mijn meubels aan het verkopen om wat geld bijeen te krijgen. Maar ik ben blijkbaar graag gezien in de buurt en ben mijn vriendin heel dankbaar voor het initiatief, alle beetjes helpen.”