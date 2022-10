Vriendin start crowdfunding om kosten inbraak Hoppy Hoeve in Staden te dekken

Afgelopen weekend brak een dief binnen in de chalet van Hoppy Hoeve. Daarbij vernielde hij of zij de betaalautomaat volledig. De herstelkosten lopen op tot meer dan 6.000 euro. Om de uitbaters een hart onder de riem te steken, richtte Rebecca David (31) een steunactie op. “Daar zijn vrienden voor.”

Bij Hoppy Hoeve in de Walstraat vond op zaterdag 22 oktober een diefstal plaats. In de vroege ochtend heeft een inbreker er de betaalterminaal van een automaat vol groenten, fruit en andere producten vernield. Daarbij heeft hij of zij zich tot bloedens toe bezeerd. De persoon vluchtte nadien op een brommer weg met 250 euro, een doos eieren en een zak aardappelen van vijf kilo.

“De buit is beperkt maar de schade aan onze automaat loopt op tot meer dan 6.000 euro”, reageerde uitbaatster Phebe Casteleyn (26) afgelopen weekend. De zorgmedewerker opende Hoppy Hoeve slechts drie maanden geleden met haar vriend Severijn Vanoplynes (34), die als landbouwer de aangeboden groenten, fruit en andere producten zelf kweekt.

Vandalisme

“We begrijpen het nog steeds niet zo goed, maar de verzekering liet weten dat ze niet kan tussenkomen. We hebben een multirisicoverzekering afgesloten, maar het vandalisme aan de automaten wordt daar blijkbaar niet door gedekt. Die betaalautomaat was een serieuze investering die we lang moesten afbetalen, nu mogen we meer dan 6.000 euro ophoesten om hem te herstellen”, zucht Phebe.

Om hen een hart onder de riem te steken richtte Phebes beste vriendin Rebecca David een crowdfunding op. “Het is bijzonder jammer dat hun splinternieuw materiaal werd vernield”, vertelt Rebecca. “Ik zie dergelijke steunacties af en toe passeren en wou na de inbraak meteen zelf een actie starten om hen te helpen, daar zijn namelijk vrienden voor. Het zou alvast een leuk extraatje kunnen betekenen om de kosten te dekken.”