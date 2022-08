Vriendenkring van de Ardooise Persmedewerkers viert 40-jarig bestaan

Ardooie In 1982 werd in Ardooie-Koolskamp een perskring opgericht. Wij zochten eerste voorzitter Jan David op voor een terugblik. De voorbije veertig jaar is het medialandschap grondig veranderd.

“In 1982 was een gemeentelijke perskring uitzonderlijk. Er was er toen al een in Tielt. Bij het napraten na een gemeenteraad aan de toog bij Oddetje in het Paradijs werd de perskring geboren. Jaak Lammertyn, Jan Maeseele en ikzelf namen het initiatief. Onmiddellijk namen ook de andere Ardooise persmedewerkers – Marnix Feys, Dirk Huvaere en Roland Traversier – aan de activiteiten deel”, herinnert Jan David zich. Alle medewerkers woonden toen in Ardooie, nu is dat niet meer het geval. Niet alleen leden van de geschreven pers maakten deel uit van de perskring. Jaak Lammertyn vertegenwoordigde vrije Radio Ardos, die nu niet meer bestaat. Het lokaal van de perskring was het Motje, nu ook verdwenen. Nu zijn de leden welkom in De Groene Dreve. Met de komst van de sociale media werd Jan D’haene van website Wiene en Wadde aangetrokken binnen de perskring. De perskring kreeg toen ook een eigen website: www.perskringardooie.be.

Persprijs

Een van de eerste activiteiten van de perskring, voluit Vriendenkring van de Ardooise Persmedewerkers (VAP), was de uitreiking van een jaarlijkse persprijs. “De persprijs wordt toegekend aan een inwoner of instantie die Ardooie buiten de grenzen, liefst internationaal, in de kijker zet. In 1984 ging de eerste persprijs naar Eugene Govaere voor zijn deelname aan internationale fototentoonstellingen. Het jaar nadien was het de beurt aan Miss Benelux Kathy Vanhulle en de derde in de rij was Raf Eeckhout, prominent wijnambassadeur. De drie laureaten zijn helaas al overleden.”

Jan David herinnert zich nog enkele bijzondere momenten. “In 1989 waren er met NV Sioen en Gunther Lesaege uitzonderlijk twee laureaten. Op vraag van laatstgenoemde werd ook Marc Degryse uitgenodigd die niet meer in Ardooie woonde. In 1991 was het wegens verkeersmoeilijkheden wachten op Mieke Pynnaert. Geen nood, de receptie werd met een uur verlengd.”

Foto-Archief

De Ardooise perskring beschikt ook over een mooi fotoarchief. Het zijn mooie foto’s vanaf circa 1980 tot halverwege de jaren 90. “Toen Het Wekelijks Nieuws Roeselare verliet, vroeg ik of de foto’s van Ardooie ter beschikking waren. Ik kreeg drie grote dozen met fotomateriaal uit de hele regio en heb er de beelden uit Ardooie uit geselecteerd en bewaard. Het ging om een paar honderd foto’s. De beeldenkring van de Heemkundige Kring kon er reeds gebruik van maken. Dit archief willen we nu ter beschikking stellen van iedereen uit de gemeente. Het zijn foto’s van verenigingen die gehuldigd werden, kampioenen, jubilarissen, bekende personen, evenementen…. Wie een foto wil laten opzoeken, kan een mailtje sturen naar janmaeseele@hotmail.com met vermelding van het onderwerp waarover je een foto wenst te bekomen. Aanvragen zijn welkom tot 30 september. Omdat we meerdere personen willen voldoening geven, beperken we het aanbod tot vijf foto’s per persoon”, zegt huidig perskringvoorzitter Jan Maeseele.

Het bestuur van de Ardooise VAP bestaat uit voorzitter Jan Maeseele, secretaris Jan D’haene en ondervoorzitter Luc Lambert. Jan David is erevoorzitter.