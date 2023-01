Vriendenkring Het Conclaaf schenkt 1.500 euro aan Zorghuis Oostende

Vriendenkring Het Conclaaf liet zich eens te meer van zijn mooiste kant zien. De leden schonken 1.500 euro aan Zorghuis Oostende. Dit bedrag is de opbrengst van allerlei activiteiten van Het Conclaaf, met roots op de Konterdam. Het Zorghuis biedt opvang aan mensen die een oncologische behandeling ondergaan.

Het kan gaan om alleenstaanden of mensen waarvan de omgeving niet in staat is de zorg op zich te nemen. De lokale afdeling is gevestigd in de Pater Pirelaan in Stene. Op de foto een groep leden van V. K. Het Conclaaf samen met afgevaardigden van Zorghuis Oostende met Miguel Focke, Paul Mortelmans, Yvonne Devey, Annette Pollentier, Hugo Gilliaert, Mario Verleye, Carine Vandekerckhove, Hanne Stael, Thierry Van Sprundel en Sabine Verstraete. (foto BVO)