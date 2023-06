Vriendenkring Bloedgevers Veldegem bedankt zijn levensbelangrijke donoren

Met een receptie in de tuin van jeugdhuis ’t Kalf in Veldegem bedankte het bestuur van de Veldegemse Bloedgeversvrienden op zaterdagavond 10 juni opnieuw alle dorpsgenoten die vorig jaar minstens één keer bloed doneerden in ontmoetingscentrum ’t Lokaal. Het levensnoodzakelijk belang van bloed geven benadrukken succesvolle nationale campagnes van het Rode Kruis. Dankzij ook lokale publiciteit onder jongere generaties ziet voorzitster van de Bloedgeversvereniging Veldegem Marie Rose Desplenter het aantal nieuwe en jongere mensen die in Veldegem bloed willen geven toenemen. “Meer dan ooit hebben we nood aan solidariteit en mededogen voor anderen die minder gezond zijn. Aan dank voor wie een stukje van zichzelf afstaat om een leven te vergemakkelijken, misschien wel te redden. Wie opnieuw, of voor de eerste eervolle keer, bloed wil geven, kan dat op donderdag 6 juli in ’t Lokaal, van 16.30 uur tot 19.30 uur.” De verdienstelijke bloedgevers Geert Van Wassenhove en Ewout François (elk al 25 bloedgiften) en Stefaan Vandendriessche (125 bloedgiften) konden zelf niet aanwezig zijn. Die trouwe donoren die al 25 keer, of een hoger rond getal, bloed gaven, ontvingen een persoonlijk getuigschrift.

Foto

Op de foto de bestuursleden van Bloedgeversvrienden Veldegem en Zedelgemse politici-bloedgevers, van links naar rechts: schepen Charlotte Vermeulen, Francis Denys, Freddy Trio, schepen Ellen Goes, Robert Vanhevel, Rosa Brouckaert, Luc Van Eenoo, burgemeester Annick Vermeulen, Ben Vanhevel, Marie Rose Desplenter, Emmelien Vandewalle en Luc Vantomme. (HV)