Vriendengroep Scouts Karel De Goede schenkt 2.013,59 euro aan De Zonnegloed: “Het geld kunnen ze goed gebruiken voor de Oekraïense beren Tishka en Sandra”

Een vriendenbende die elkaar leerde kennen in Scouts Karel De Goede in Assebroek brachten een bezoek aan De Zonnegloed in Vleteren. Ze doneerden 2.013,59 euro, de opbrengst van hun quiz, aan het dierenopvangcentrum. “Een fantastisch en verzorgd opvangcentrum waar elk dier een verhaal heeft”, klinkt het bij de vriendengroep.

“We zijn een kleine vriendenbende van elf mannen die elkaar al meer dan 25 jaar kennen. We noemen onszelf de VBC, maar we hebben elkaar allemaal in Scouts Karel De Goede in Assebroek leren kennen, zegt Santhosh Wuyt. “Aan het begin van elk jaar willen we een uitdaging aangaan voor een goed doel die ons nauw aan het hart ligt. In 2019 hebben enkelen van ons de gehele kust van 76 km gewandeld en 500 euro opgehaald aan sponsorgeld. Dit geld werd ingezameld voor Proper Strand Lopers vzw, een Belgische vzw die zich bezighoudt met de zwerfafvalproblematiek aan de Belgische Kust. In 2020 werd het plan gesmeed om de taalgrens af te fietsen. Eén van onze vrienden werd dat jaar vader van een zoontje dat een eindje te vroeg in de wereld kwam. Er werd in totaal een bedrag van 1.420 euro ingezameld ten voordele van vzw Kleine Held, een goed doel voor prematuurtjes.”

Quiz

“Als vriendengroep werd er altijd graag gequizd en we wilden al altijd eens een quiz organiseren. Simon, een geliefd VBC’er die de quiz gepresenteerd heeft, stelde voor om de opbrengst aan een goed doel te schenken. Er werden vijf goede doelen geselecteerd waaruit de winnaar van onze quiz mocht kiezen. Alle vijf een zeer nobel initiatief. De keuze bestond uit: Windroos vzw, Viro vzw, ArmenTeKort vzw, Brothers of Solidarity vzw en De Zonnegloed vzw”, vertelt Santhosh. “De Dode Vogels, een notoire quizploeg in het Brugse, koos ironisch genoeg De Zonnegloed, een sanctuary voor mishandelde en verwaarloosde dieren. Aan het applaus te horen in de zaal bij de prijsuitreiking waren er veel mensen die dat sentiment deelden om De Zonnegloed te kiezen.”

De groep overhandigde de opbrengst van 2.013,59 euro aan De Zonnegloed en bracht hun goede doel onmiddellijk ook een bezoek. Oprichter Karel liet ons weten dat het geld goed kan gebruikt worden voor de Oekraïnse beren Tishka en Sandra. Wat we van De Zonnegloed vonden? De reviews op Google liegen er niet om. Een fantastisch en verzorgd opvangcentrum waar elk dier een verhaal heeft. Het was vooral veel groter dan verwacht. Je bent er ongetwijfeld enkele uren zoet en voor kinderen is het sowieso ook een aanrader. Basiel, het zoontje van Benedict, werd alleszins laaiend enthousiast.”

Verantwoordelijke van De Zonnegloed, Karel Ackaert, is dan weer enthousiast over de vriendengroep. “Het gebeurt wel eens dat we gekozen worden als goed doel en dat doet ons altijd deugd. Het is fijn dat mensen aan ons denken en het geld kunnen wel altijd goed gebruiken”, zegt Karel.