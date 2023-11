Vriendengroep organiseert ‘Vinyl for Life’-fuif in Oostcampus

Op 25 november organiseren enkele vrienden de ‘Vinyl For Life’-fuif in Oostcampus. Ze deden dit laatst in 2019 voor het Valkennest en konden toen zo 6.000 euro schenken.

“We kiezen dit jaar voor twee doelen. In de eerste plaats doen we dit opnieuw voor de Warmste week met hun thema opgroeien zonder zorgen. “We hebben zelf allemaal kinderen en erkennen het belang van organisaties die zich daarvoor inzetten. Daarnaast willen we een deel van de opbrengst schenken aan het Oncologisch Dagcentrum van het Sint-Lucasziekenhuis. Drie vrienden uit onze vriendenkring kampen met de gevolgen van een kankerdiagnose. Naast er gewoon voor hen zijn, was het voor ons ook belangrijk iets symbolisch en dichtbij te kunnen doen. Het dagcentrum wil een gezellige hoek inrichten met aangepast materiaal om te lezen of een gezelschapsspel te kunnen spelen. Dat kunnen ze niet uit eigen middelen voorzien. Ze zijn dan ook zeer tevreden dit door onze opbrengst te kunnen waarmaken”, horen we van Carol Cartigny.

Actie ‘Den Bak’

Die opbrengst willen de organisatoren zo hoog mogelijk hebben. Daarvoor gaan ze zoals vorige keer op zoek naar sponsoring. “We vragen deze bij lokale handelaars, maar ook aan vrienden en kennissen met onze actieden bak. Iedereen kan een bak bier schenken of 15 euro storten op rekeningnummer van Vinyl For Life BE02 9731 1277 2840 met vermelding actie den bak.” De ingang van Vinyl for Life is gratis en er zijn vier Oostkampse dj-sets over de hele avond waar enkel vinylplaten gedraaid worden. Je mag muziek van de jaren 70 tot nu verwachten, van rock, over disco tot een vleugje dance. De eerste tonen weerklinken om 19.30 uur met dj Kurt Ommeslag, hij wordt opgevolgd door dj Francis Van Liefferinge, daarna lokt ook dj Grumpy ofwel Bart Timmerman iedereen naar de dansvloer, waarna het trio Josta, Lars Vegas & Fade Away de nacht in gaat. (GST)