Vriendengroep haalt legendarische wagens naar Westrozebeke: “Zoveel mogelijk ‘speciallekes’”

Een vijf man sterke vriendengroep organiseert op zondag 22 mei het oldtimerevenement ‘Legends: Classics with Attitude’ op de parking van Westvlees. Bedoeling is wagens te showen die je niet iedere week op andere oldtimerevents ziet. De ambitie van de vijf ‘Legends’ is groot. Ze willen hun gratis meeting graag uitbouwen tot een heus tweedaags festival.

Niels Lowie (30), Dieter Lamaire (32), Kenny Saelens (29), Jason Broucke (27) en Nick Bruynooghe (28) zijn allemaal verzot op oude karretjes. “We vormen niet echt een club of vereniging, maar zijn gewoon een vriendengroep”, vertelt Niels Lowie. “We hebben allemaal verschillende oldtimers. Dieter en Kenny zijn ook actief als autofotograaf en hebben het liefst oldtimers voor hun lens. Dieter werkt zelfs voor een aantal magazines.”

“We trekken ook veel naar oldtimerevenementen”, weet Dieter. “Dit weekend trokken we naar drie events. Die vonden in Nieuwpoort, Gits en Ieper plaats. Uiteindelijk besloten we om zelf een oldtimerevenement op touw te zetten. Dergelijke evenementen zijn niet dik gezaaid in de regio, toch niet op de manier zoals wij dergelijke organisatie zien.”

“Wij bieden een mix aan van originele oldtimers en verbouwde voertuigen vanaf 1995 en ouder. Ook oldtimermotoren en Solexen zijn welkom. We verwachten niet alleen wagens uit de regio. We trekken veel naar meetings in het buitenland waardoor we ook daar kennissen hebben.”

Internationaal tintje

“Ons evenement belooft een internationaal tintje te krijgen met deelnemers uit Nederland en Frankrijk.”

“Het is dan ook de bedoeling dat bezoekers wagens te zien krijgen die ze niet zomaar iedere week ergens anders kunnen zien. We willen zoveel mogelijk ‘speciallekes’ naar ons evenement halen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan hotrods, Hummers van het Amerikaanse leger of dragracers.”

“We hebben ook gezorgd voor drank- en eetstandjes en voor een uitstekende koffiebar”, gaat Kenny Saelens verder. “Een dj zorgt dan weer voor aangepaste muziek van de jaren 60 tot en met de jaren 90. Ook aan de kinderen hebben we gedacht. Voor hen is er randanimatie met onder andere een springkasteel en een meet and greet met mascotte Pol Petrol.”

“Bovendien is de toegang tot ons evenement volledig gratis voor bezoekers, terwijl ook de deelnemers niets hoeven te betalen”, weet Jason Broucke. “Naar een oldtimerevent rijden met bijvoorbeeld een V8 is in deze tijden dan ook niet echt evident. Als je 200 kilometer moet rijden dan is je benzine er vlug door, wat in deze tijden al vlug een aardig centje kost. Wij hebben de luxe om geen toegangsgeld te moeten vragen dankzij onze vele gulle sponsors.”

“We werken overigens niet met inschrijvingen voor ons event”, gaat Nick Bruynooghe verder. “Uiteraard hopen we flink wat deelnemers te verwelkomen, maar daar speelt ook het weer een grote rol in.”

“Iedere deelnemer is welkom, ongeacht of hij nu een half uur, een uur of een volledige dag blijft. Deelnemers kunnen ook unieke prijzen winnen.”

De vijf ‘Legends’ hebben trouwens ambitieuze plannen met hun oldtimerevenement. “We gaan natuurlijk eerst zien wat de editie van dit jaar brengt, maar het is wel de bedoeling om het evenement nog uit te breiden”, aldus Dieter Lamaire.

Testcase

“We denken eraan om ons event uit te breiden tot een volledig weekend en er een festival van te maken met camping en optredens van bands. Dergelijke oldtimerfestivals zijn er immers niet meer in België. De eerste editie word alvast een testcase.”

‘Legends: Classics with Attitude’ vindt op zondag 22 mei plaats op de parking van Westvlees in de Ommegang West in Westrozebeke. De toegang is gratis voor zowel deelnemers als bezoekers. Meer info op de Facebookpagina Legends: Classics with Attitude. (Carl Bruneel)