vriendengroep Frings toe organiseert weer Eierwerpen op paasmaandag

De vriendengroep Frings Toe organiseert voor de vierde maal het Wevelgems kampioenschap eierwerpen. Traditioneel gebeurt dat op paasmaandag, als de paasklok zijn eieren al heeft uitgegooid. Drie jaar geleden gooide de winnaar 38 meter. Moeilijk te verbeteren, of toch niet? “We beginnen aan 14 meter”, aldus voorzitter Eddy Vanheule. “We zouden ook kunnen beginnen aan vijf meter, maar dan zou het te langdradig worden.

Iedereen kan deelnemen, eierwerpen is wat je noemt een democratische sport. Je hebt wat koelbloedigheid nodig, vertrouwen tussen de teamleden en een ei. Een ploeg telt drie personen: een gooier, een vanger en een kapitein. Een team dient achtereenvolgens een afstand van 14, 16 en 18 meter te overbruggen. “We beginnen aan 14 meter”, aldus voorzitter Eddy Vanheule. “We zouden ook kunnen beginnen aan vijf meter, maar dan zou het te langdradig worden. Een team dat het moeilijk zou hebben op die afstand, kan nog eenmalig drie eieren bijkopen en het nog eens proberen op diezelfde afstand.”

Wie dan nog eieren over heeft mag naar de derde ronde. Wie daarin verder kan gooien dan 22 meter speelt de finale.

Zandschepper

De competitie vindt plaats op de speelplaats van het Sint-Pauluscollege. Op de grond wordt wat zand gestrooid, en indien het ei valt komt de Zandschepper in actie. Dat is de taak van Dave Neve. “Ik neem met mijn schop het zand en het ei weg van het wedstrijdveld. Deden we dat niet dan zouden de restanten van het gebroken ei achterblijven en riskeren ze breed uitgesmeerd te worden over het terrein.”

Er zijn mooie prijzen voor de eerste vijf. Zo hebben we een supergroot paaskonijn uit chocolade

De voorbije edities werd het ei telkens verder gegooid. Tijdens de eerste editie 26 meter, vervolgens 28 tot 38 meter in 2019. Door omstandigheden bleef het dan twee jaar stil, maar nu is het fietsgezelschap eindelijk toe aan de vierde editie. “De groep vond dat we het opnieuw moesten organiseren”, zegt Eddy. “We hopen dan ook op veel volk. We hebben alvast mooie prijzen voor de eerste vijf in de uitslag. Onder meer een supergroot paaskonijn uit chocolade, geschonken door Artimar, en verder een magnum fles Champagne en handdoeken van Dewitte Lietaer.”

Wie met zijn eigen ogen deze competitie wil beleven is meer dan welkom op paasmaandag 18 april in het Sint-Pauluscollege in Wevelgem.

Inschrijven voor het kamioenschap kan nog in bierhuis de Mythe, of op telefoonnummer 0498 85 28 65 van Eddy Vanheule.