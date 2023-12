Vriendengroep De Seuns haalt 5.000 euro op voor Hoeve De Heerlijkheid

Op zaterdag 2 december vond in OC De Vonke ‘Allez Heule, Chantez’ plaats, een zangavond georganiseerd door de Heulse vriendengroep ‘De Seuns’ ten voordele van het goede doel. Samen met de opbrengst van hun dansfeest ‘Allez Heule, Dansez’, tijdens de Tinekesfeesten, konden zij in totaal 5.000 euro schenken aan Hoeve De Heerlijkheid, dat zich als onderdeel van vzw Oranjehuis inzet voor kwetsbare jongeren en gezinnen. Het geld zal worden gebruikt om de grote zolder van de hoeve – die eerder al werd geïsoleerd dankzij de hulp van De Seuns – te voorzien van een keuken.

De Seuns, een vriendengroep die voortvloeide uit de ouderraad van vbs Spes Nostra, zijn niet verlegen om een straf staaltje filantropie. In 2017 en 2019 organiseerden ze respectievelijk een weekend met optredens en een urban walk ten voordele van De Warmste Week. Met het geld dat toen opgehaald werd, liet Hoeve De Heerlijkheid de zolder volledig opkalefateren. Nu wordt daar een vervolg aan gebreid. De Seuns zorgen overigens niet alleen voor een financieel duwtje in de rug, maar steken ook regelmatig zelf de handen uit de mouwen. Twee zomers geleden gingen ze zo puin ruimen in Pepinster bij de slachtoffers van de overstroming en in 2022 hielpen ze mee om het Karmelietessenklooster in Brugge om te vormen tot een opvangplaats voor Oekraïense vluchtelingen.