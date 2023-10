Vrienden wandelen naar Appelterre als steunbetuiging meester Henk: Bluvn goan voor Henk

Wie ooit in de klas zat bij meester Henk in de Kweekschool in Wevelgem, kan het zich niet voorstellen. De immer enthousiaste meester van toen heeft ALS en kan nu nog amper zijn armen opheffen. Vriendin Heidi, dochter Sarah en met hen vele sympathisanten willen Henk een hart onder de riem steken en roepen op om te ‘bluvn goan’.

Op 2 juni viel het verdict. Henk Vermeersch, die drie dagen later zijn 63ste verjaardag zou vieren, heeft ALS. Een zenuw-spierziekte waarbij signalen vanuit de hersenen steeds minder goed bij de spieren aankomen. Met als gevolg dat steeds meer spieren het laten afweten. Er bestaat geen remedie tegen de ziekte die in sommige gevallen zich snel kan ontwikkelen.

“De eerste verschijnselen manifesteerden zich in januari 2022”, vertelt Henk. “Mijn rechterarm liet het afweten. Medicijnen hielpen niet. Daarna volgden er een tiental ziekenhuisbezoeken. Tevergeefs, ik kon steeds minder doen met mijn rechterarm. In januari 2023 startte een nieuw onderzoek in Gent, in Oxford onderzochten ze mijn bloed, in Leuven het afgenomen hersenvocht. Daaruit volgde een nieuwe therapie. Weer zonder resultaat en heel frustrerend. Zeker voor mij, maar ook voor de dokters.”

“Was wat ze vonden in mijn bloed de oorzaak dan wel het gevolg? Uiteindelijk legde een laatste EMG-test op 2 juni de oorzaak bloot. En nu is het behelpen. Als mijn armen geen steun vinden, kan ik niets meer. Ik kan mezelf niet meer wassen, soms heb ik hulp nodig om te eten. Nu is de kracht in mijn vingers volledig weg…”

Henk Van de Kweke

Meester Henk was gedurende meer dan 30 jaar ‘Meester Henk van de Kweke”. Als er iets gebeurde in GBS Kweekstraat kon je er gif opnemen dat Henk een van de sturende krachten was en hij, verkleed als zebra, circusdirecteur of gewoon zijn eigen enthousiaste zelve, de boel zou animeren. Leerlingen van de Kweekschool herinneren hem ongetwijfeld als een leerkracht waarbij het net dat ietsje meer mocht zijn.

Toen Heidi Martin, de partner van Henk, met het voorstel kwam om een ‘bluvn goan’-actie op te zetten, waren ex-collega’s zoals juf Annelies en Chantal dan ook onmiddellijk enthousiast. Heidi van haar kant nam haar collega’s van school De Kleine Prins op sleeptouw en zo groeide de actie: een wandeltocht naar Appelterre.

De tweedaagse tocht begint in Bellegem. “Het was de bedoeling om te starten in Wevelgem”, legt Heidi Martin uit. “Maar dan moesten we de eerste dag 40 kilometer afleggen. Dat was van het goede te veel. De eerste dag wandelen we tot in Maarkedal.”

‘We’, dat zijn een aantal collega’s van Heidi en sympathisanten zoals Franky Olievier. “Wij wonen op een boogscheut van de Kweekschool”, zegt Franky, die beter bekend is onder de naam Polke. “Henk was daar een collega van mijn echtgenote en daarbij een goede vriend. Ik wandel graag en lang, voor mij was het een evidentie om mee te wandelen.” Voor anderen zoals Els Vandenberghe is dat verre van een evidentie. “Ik wandel de eerste dag tien kilometer, de tweede dag de volle dertig. Als ik daarna helemaal instort, ben ik er tenminste geraakt”, lacht ze.

Hartverwarmend

Wie dat wil, kan op zondag inpikken in Maarkedal. In Appelterre is als alternatief een lokale omloop van tien kilometer uitgestippeld. “Of je nu 60, 30 of 10 kilometer wandelt, het belangrijkste is dat je het doet voor Henk”, zegt Heidi. “Er is geen inschrijvingsgeld, maar als je de ALS Liga sponsort met de mededeling ‘bluvn goan voor Henk’ wordt dat met heel veel dank aanvaard. Het was de bedoeling iets te doen voor Henk, iets kleins. De reacties op ons initiatief zijn echter zo groot en zo hartverwarmend dat we er iets moois willen van maken dat iedereen zal bijblijven.”

Appelterre ligt niet om de hoek. Een wandeling van Menen naar Wevelgem behoorde ook tot de mogelijkheden. “Daar zit mijn dochter voor iets tussen”, verklaart Henk. “Sarah steunde onmiddellijk de actie. Meer nog, ze organiseert de aankomst in Appelterre. Met drankjes en een lamsburger voor wie dat wil, en met een lokale wandeltocht in de prachtige regio.”

Wie wil meewandelen op zaterdag 21 en zondag 22 oktober vindt informatie op FB ‘bluvn gaon voor Henk’ of kan een bericht sturen naar heidi.martin@live.be. Giften voor de ALS Liga met de mededeling ‘bluvn goan voor Henk’worden met dank aanvaard: BE28 3850 6807 0320.