Vrienden verrassen pasgetrouwd koppel met 150 bierbakken voor hun gevel: “We kunnen er wel om lachen”

Kersvers bruidspaar Noémie Wyseur (28) en Dries Berteloot (28) stootten daags na hun huwelijk op een spectaculaire verrassing bij hun huis: vrienden barricadeerden hun hele voorgevel met 150 bierbakken. “We hadden wel een vermoeden, maar dit overtrof al onze verwachtingen”, zegt Dries. “Al bij al was het een aangename verrassing, we kunnen er om lachen.”

Noëmie en Dries uit Lauwe stapten zaterdagavond in het huwelijksbootje en bleven die avond slapen bij de feestzaal. Pas zondagnamiddag kwamen ze – gelukkig goed uitgerust – thuis en ontdekten ze wat hun vrienden hadden uitgespookt. “We zijn er wel vijf uur mee bezig geweest”, zegt KSA-vriend Viktor Vanoverschelde (22).

Leeggoed als trouwgeschenk

“Het idee kwam eigenlijk van mijn broer. We wilden Dries nog een beetje werk geven als hij thuiskwam van zijn trouwfeest. We zijn dan maar de bierbakken van de KSA, zo’n 150, gaan halen. De flesjes hebben we verspreid in de achtertuin en met de lege bakken hebben we de gevel gebarricadeerd. De prijs van het leeggoed is ons trouwgeschenk, anders is het maar saai om dat gewoon in een enveloppe te geven.”

“Achterin de tuin maakten we nog een vijver met daarin 90 euro in kleingeld. Ook bij de voordeur hebben we een vijvertje gemaakt met goudvissen in zodat ze de deur niet konden opendoen voor die vijver geleegd was. Ik dacht wel dat Dries ermee zou kunnen lachen, hij is er zelf ook altijd als eerste bij om kattenkwaad uit te halen.”

Hulp van familie en vrienden

Gelukkig blijkt dat ook het geval te zijn. “Ik had me wel aan iets verwacht”, zegt Dries. “Bij het ontbijt had ik het er nog over met Noémie. Zij kent de vriendengroep intussen ook al goed en wist dat er wel eens iets dergelijk kon gebeuren. Toch hebben ze onze verwachtingen overtroffen.”

“Maar met de hulp van vrienden en familie was alles op een dik uur al grotendeels opgeruimd. De vrienden wisten wellicht niet dat ik een dompelpomp had liggen, de vijvertjes waren snel leeg. We zijn vooral tevreden met de twee kippen die we gekregen hebben voor in de tuin, die wilden we erg graag.” (JF)