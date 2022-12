Vrienden van Heart for People organiseren benefietweekend: Hart voor Sint-Maartensschool

Nadat ze hun acties voor het goede doel door corona op pauze moesten zetten, pakken de Loppemse vrienden van Heart for People opnieuw uit met een benefietconcert. In het weekend van 17 en 18 december is het kasteel van Loppem de plaats van afspraak voor livemuziek en animatie. De opbrengst gaat naar de Sint-Maartensschool.

Heart for People, de vereniging waarmee een Loppemse vriendengroep goede doelen uit de regio steunt, kan na twee jaar een vervolg aan hun gulle schenkingen breien. Ze hielpen al met een cheque van ruim 34.000 euro de MUG-helikopter in de lucht te houden, en schonken aan de Alzheimer Liga. Het laatste weekend vóór kerstmis dit jaar steken ze de Sint-Maartensschool in Loppem een warm hart onder de riem. Het inrichten van een educatieve buitenruimte is er welkom, zo stelt de school sinds corona vast.

“De opbrengst wordt gebruikt voor het inrichten van een educatieve buitenruimte”

“Die manier van lesgeven komt de gezondheid van kinderen ten goede, helpt hen de educatieve, fysieke en sociale vaardigheden te ontwikkelen, geeft hen bewegingsruimte…”, duidt organisator Stefaan Vandaele. Hij noemt de vrienden van Heart for People gewone mensen die een warm hart dragen voor degenen die zich inzetten voor anderen. “De opbrengst gaat telkens integraal naar een gemeenschap, organisatie of instelling die ons nauw aan het hart ligt en waarvoor wij enorm veel respect hebben. Ons event brengt daarbij ook heel wat mensen samen, wat een opportuniteit biedt om nieuwe mensen te leren kennen”, aldus Stefaan.

Programma

Wat mogen bezoekers tijdens het benefietweekend van 17 en 18 december verwachten? Vanaf 20 uur is het op zaterdagavond uitkijken naar het concert van de volleerde frontman van de rockgroep The Scabs Guy Swinnen in gezelschap van de liveband Bollaert-Melaerts & Friends. Achteraf rijgt DJ4U Francis Hoste de songs aan elkaar tijdens een fuif. Ook op zondag is de manège van het kasteel van Loppem het winters decor bij uitstek voor een programma binnen en buiten. Op het binnenplein kan je van 12 tot 18 uur mee aanschuiven in de overdekte zitruimte voor het foodtruckfestival met randanimatie. Binnen in het manègegebouw openen Patrick Hamilton & Nel Swerts de dag vanaf 11 uur met een pianoconcert.

Om 14 uur nemen de kinderstemmen van SOULmates het over; het Loppems koor dat voor eerdere edities van Heart for People een benefietsingle mee inzong. Vanaf 16 uur staan de kleinsten in de kijker met onder meer goochelanimatie en grime. Het orgelpunt ligt omstreeks 18.30 uur, wanneer de organisatie de opbrengst voor de Sint-Maartenschool zal bekendmaken. De Heart for People-vrienden zien de kaartjes al vlot de deur uitgaan. Aftellen naar een sfeervol goededoelweekend met het hart op de juiste plaats in Loppem-dorp.

