Vrienden van de Bloemenwijk zetten nieuw jaar in met babbeldrink

De Vrienden van de Bloemenwijk is een initiatief van Pascale Martin, Martine Boels en Arianne Jonckheere. Samen organiseren zij verbindende activiteiten voor hun buurt. Om het nieuwe jaar goed in te zetten, hielden ze voor de eerste keer een babbeldrink. Iedereen bracht iets mee: een hapje, wat drank… Het werd een komen en gaan van verre en dichte buren. Alles bij elkaar kwamen een 30-tal buurtbewoners langs. De Vrienden van de Bloemenwijk plant nog activiteiten, want voor hun project ‘Een plaats voor hond en baasje’ in het kader van Wijkprikkels krijgen ze subsidies om een hondenweide af te bakenen en behendigheidsspeeltoestellen voor de honden te plaatsen. (HH/foto PM)