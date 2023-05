Vrienden van Ayweyo organiseren pastabenefiet voor Keniaans dorpje: “Drinkbaar water heeft enorme impact op de lokale bevolking”

De vrienden van Ayweyo organiseren op vrijdagavond 26 mei een pastabenefiet in O. C. De Kleine Beer om geld in te zamelen voor hun werk in het Keniaanse dorpje Goshi. De organisatie maakt deel uit van de Brugse vereniging Kitanda, die al verschillende ontwikkelingsprojecten in Afrika realiseerde. “De lokale bevolking is ons heel dankbaar. Ze vernoemden al een aantal kinderen naar ons.”

Met een zestal zijn ze, de vrienden van Ayweyo, verwijzend naar het eerste project waar ze de handen uit de mouwen staken. Elk van hen trok al zeven tot tien keer naar het Afrikaanse land. “In 2016 startten we op vraag van Kitanda met technische ondersteuning bij hun projecten. In het gehucht Ayweyo bouwden we watervoorzieningen en toiletten, maar gaven we ook vorming aan de bevolking. Eigenlijk verzorgden we een totaalconcept”, legt Willy Vanneste uit.

Voor de realisatie van hun project moesten de kinderen van het dorp tot zeventien kilometer wandelen om water te halen. “Daardoor was er amper tijd voor school. Omdat ze nu water kunnen halen bij de waterinstallatie naast het schooltje, verdubbelde het aantal leerlingen op de school in een mum van tijd”, vertelt Maria Vanneste. “Water maakt het verschil”, legt Johan De Rycke uit.

“Niet alleen moeten kinderen veel minder lang op pad om water te halen, het wordt ook gebruikt voor beplanting. Bovendien verkoopt de school een deel van de watervoorraad. Met die opbrengst wordt gekookt voor de leerlingen en worden leerkrachten betaald. Er vloeit dus een sociale werking uit de komst van vers water.”

In juni komt de gouverneur van de regio naar België om een overeenkomst voor de vergroting van waterbekkens te ondertekenen. “Want ook dat maakt deel uit van het project. Je kan niet zomaar installaties neerplanten. We onderhandelen met hen over locaties en prijzen. We bespreken wiens grond we daarvoor zullen gebruiken en wie alles zal beheren. We zetten een lokale werking op die veel verdergaat dan het in gebruik nemen van een waterpomp”, gaat De Rycke verder.

Sanitaire voorziening

Intussen beschikt het dorpje al over 76 toiletten. “Daarvan bouwden wij één stuk. Daarbij leerden we de lokale bevolking hoe ze die kunnen opbouwen. Per familie is er nu een sanitaire voorziening”, legt Willy Vanneste uit. “Dat heeft meteen resultaat. De lokale medische dienst stelde vast dat het aantal gevallen van cholera daalde van 51 procent naar één procent bij jonge kinderen”, legt Caroline Gyselinck uit.

De vrienden van Ayweyo laten er een blijvende indruk na. “De lokale bevolking is ons heel dankbaar. Ondertussen vernoemden ze al een aantal kinderen naar ons. Zo loopt daar al een Willy en een Cecile rond”, lacht Willy.

Wie het project wil steunen, kan dat doen door een bedrag over te schrijven op BE54 8900 2435 3697. (Arno Van Haverbeke )