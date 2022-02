Vrienden uit Diksmuide, Kortemark en Nieuwpoort redden vijf skiërs na plotse lawine op vakantie in Oostenrijk

Vier vrienden uit West-Vlaanderen zijn vrijdagmiddag op skivakantie in Ostenrijk nipt ontsnapt aan een plotse lawine. Dat gebeurde twee minuten eer ze zelf in het dal waren. “We zijn meteen als gekken beginnen graven en zagen na een half uur handschoenen twee meter diep in de sneeuw”, zegt Thomas Louwagie (32) uit Diksmuide. Na een reddingsoperatie van twee uren konden vijf Duitse skiërs uit de sneeuw worden gehaald.

Sinds woensdag zijn de vier West-Vlaamse vrienden op vakantie in Sölden, in het zuidwesten van Oostenrijk. Het gaat om de 32-jarige Thomas Louwagie uit Diksmuide, Jens Courtens (33) uit Nieuwpoort, Tim Beernaert (34) uit Woumen en Bert Vermeersch (33) uit Kortemark. Vrijdagmiddag rond 11.30 uur kwam het viertal net de blauwe piste in het Rettenbach-dal naar beneden geskied toen er plots een grote lawine plaatsvond.

Handschoenen twee meter diep

“De lawine had net plaatsgevonden, twee minuten eerder”, doet Thomas het verhaal. “We wisten eerst niet goed wat er gebeurde en waren onder de indruk. Het ging immers om een berg sneeuw van wel acht meter hoog. We waren blij dat we ontsnapt waren. Maar snel daarna zagen we mensen rond ons panikeren. Toen beseften we dat er mensen onder de sneeuw lagen.”

“We zijn meteen als gekken beginnen graven. Enkele andere skiërs hadden speciale schoppen bij die we gebruikten. Eerst waren we met tien man maar al na een kwartier landde de eerste helikopter in de buurt en kwamen reddingswerkers op sneeuwscooters aangereden.”

© gf

“Na ongeveer een half uur graven in de zeer zachte sneeuw vonden we handschoenen twee meter diep steken. Het ging om een Duitse man. Hij kon niet meer praten door de druk op zijn borstkas maar was wel bij bewustzijn. Hij kon als eerste bevrijd worden.”

Reddingswerkers maken indruk

Terwijl er tot wel 200 reddingswerkers en skiërs ter plaatse kwamen en diverse helikopters kwamen aangevlogen hielpen de vier vrienden verder met de reddingsactie. “Zij hadden heel wat dieptestokken mee om in de sneeuw te prikken”, vervolgt Thomas.

“We waren echt onder de indruk van hun aanpak. Er was totaal geen paniek bij hen en ze gaven iedereen duidelijke opdrachten. Nog eens twee uren later konden de andere vier vermisten uit de sneeuw worden gegraven. Het waren volgens ons allen Duitsers. Ze zeiden dat ze geen pijn leden maar wel extreem koud hadden. Ze werden allemaal via een kabel opgewincht met de helikopter en naar het ziekenhuis gebracht. Hopelijk stelt iedereen het goed.”

Minieme kans

De vier vrienden zijn erg onder de indruk van de gebeurtenissen. “We blijven hier nog tot zaterdagavond en keren dan terug naar België. Zelf zullen we zaterdag zeker nog skiën. We hoorden van de reddingswerkers dat dit toch uitzonderlijk is en de kans miniem is. Het zou wel de ergste lawine in acht jaar tijd zijn.”

“Het is de vierde keer dat we naar hier komen en de voorbije twee jaren konden we door corona niet komen. Hopelijk kunnen we het nu nog op een mooie manier afsluiten.” In gans Oostenrijk waren er vrijdag liefst 60 lawines. Andere skiërs hadden minder geluk want in Spiss bij Tirol zijn vijf skiërs omgekomen bij een lawine.

(JH)