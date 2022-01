Vrienden organiseren pannenkoekenverkoop voor rolstoeltennisser in Sint-Baafs-Vijve: “Heel veel respect voor Bram”

Rolstoeltennisser Bram Naessens (41) kroonde zich vorig jaar tot Belgisch kampioen rolstoeltennis in de B-reeks. Zijn vrienden zijn onder de indruk van zijn prestatie en willen hem daarom ondersteunen met een pannenkoekenverkoop. “Om optimaal te kunnen presteren, heeft hij een sportrolstoel op maat nodig”, zegt initiatiefneemster Lies Therssen.

Bram Naessens is een sportman in hart en nieren. Op zijn 23ste verloor hij zijn linkerbeen door beenvlieskanker. Bram gaf nooit op: hij wilde en zou weer sporten. Vorig jaar schopte hij het tot lid van de Red Flamingo’s. Dat is de nationale ploeg Amputee Football. En daarnaast werd hij ook Belgisch kampioen in de B-reeks van het rolstoeltennis. Enkele vrienden waren op dat tornooi aanwezig.

“We zagen hem winnen in een gehuurde rolstoel. Andere tennissers hadden een op maat gemaakte rolstoel. Als Bram een mooie carrière tegemoet wil gaan, dan moet hij een sportrolstoel op maat krijgen”, vertelt Lies Therssen.

Sport ondergewardeerd

Een op maat gemaakte rolstoel kost ongeveer 6.500 euro en kan wel 20 jaar meegaan. Zijn vrienden staken de koppen bij elkaar. “We kunnen niet geloven wat Bram allemaal presteert en hebben daar enorm veel respect voor. Alleen is zo’n rolstoel heel duur en is de sport vaak ondergewaardeerd. We nemen graag het heft in handen en daarom ondernemen we actie”, zegt Lies.

Daarom organiseren zijn vrienden nu Pancakes for wheels. Andersvalidenvereniging De Zonne ondersteunt de verkoop. “Het doel van onze vereniging is om het leven van mensen met een beperking draaglijker en aangenamer te maken. Daarom organiseren we niet alleen ontspannende activiteiten maar voorzien we ook financiële tussenkomsten bij de aanschaf van allerhande hulpmiddelen. Een sportrolstoel is daar een uitstekend voorbeeld van”, legt Frederik Vynckier van De Zonne uit.

Rolstoeltennisser Bram Naessens zelf is onder de indruk van wat zijn vrienden voor hem doen. “Ze hebben me het wel tien keer moeten vragen, want ik ga niet graag schooien bij de mensen. Maar we krijgen weinig ondersteuning van de regering of het ziekenfonds. Zelf zou ik nooit bij de mensen aankloppen. Super wie pannenkoeken koopt, even goede vrienden wie ze aan zich voorbij laat gaan”, vertelt hij.

Tot zondag 6 februari kan iedereen pannenkoeken kopen om Bram te steunen, een kilogram kost 7 euro en bestellen kan via https://bit.ly/3zxhsT0 of onderstaande QR-code. De pannenkoeken kan je afhalen op zaterdag 12 februari tussen 9 en 12 uur op de sportterreinen van het Kraaienhof. De winst gaat integraal naar een sportrolstoel voor Bram.