Vrienden nemen deel aan Dodentocht voor het goede doel: “We dromen al van nieuwe uitdaging”

De Dodentocht in Bornem wandelen en daarmee anderen de kans geven te groeien. Dat is wat drie voetbalvrienden vandaag en morgen zullen doen. Voor hun sportieve uitdaging zetten ze zelfs een crowdfundingsproject op poten waarmee ze al ruim 2.500 euro ingezameld hebben. De vzw ’t Schildpad uit Poperinge is als begunstigde alvast heel tevreden met de extra centen.

Davy Vandromme (34), John Lauwers (48) en Ives Verlinde (47) kennen elkaar als voetbaltrainers binnen de jeugdacademie van eersteklasser KV Kortrijk. “Tijdens de coronaperiode hebben we allemaal bijzonder veel gewandeld”, vertelt Davy uit Woesten, die werkt als leerkracht in het buitengewoon onderwijs. “Iedereen had dus wel al wat wandelroutine ontwikkeld. Zo groeide het idee om deel te nemen aan een buitenlandse wandeltocht. Toch is onze uiteindelijke keuze binnen de eigen landsgrenzen gebleven en is het uiteindelijk de Dodentocht van Bornem geworden. In februari hebben we ons ingeschreven en dan zijn we op regelmatige basis beginnen oefenen. Dat betekent twee à drie keer per week een kortere wandeling doen om dan wekelijks ook fysiek klaar te zijn voor een grotere wandeling. Als ik het heb over een kortere wandeling, dan is dat vijf tot vijftien kilometer en dat deden we al sinds de eerste lockdown in maart 2020. De laatste weken doen we geregeld langere trainingen tot zestig kilometer. In juni namen we als proef al eens deel aan de Nacht van Vlaanderen, die goed is voor 45 kilometer op de stappenteller.”

Mentaal welzijn

Het sportieve trio heeft het hart op de goede plaats, want voor hun uitdaging kozen ze een goed doel dat de vruchten kan plukken van hun fysieke inspanning. “We wilden het geld vooral aan een lokale vzw schenken en kwamen zo in contact met het OverKopHuis in Poperinge, waar we de vzw ’t Schildpad leerden kennen”, vertelt John, die in Boezinge woont. “Toen Sofie Vanderhaeghe en Ruth Kaesteker ons hun ‘Zeggeteki, kikteki, orteki?’-project voorstelden tijdens een eerste kennismaking hadden we een goed gevoel en besloten we er een crowdfunding aan te koppelen van 2.500 euro. Met dit geld wil de vzw vanaf september 2022 een aantal kwetsbaardere jongeren begeleiden die samen met de Kunstacademie van Poperinge een performance gaan uitwerken die hun toekomst verder op de rails moet helpen. Mentaal welzijn, hoe oud of jong je ook bent, is iets waar sinds de coronapandemie terecht meer aandacht aan besteed werd. Je goed voelen in je vel, kunnen zijn wie je bent, eens kunnen ventileren bij iemand waar je je goed bij voelt: het is o zo belangrijk in de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Vzw ’t Schildpad heeft daar zijn missie van gemaakt en wij steunen hen graag.”

“De ingekorte versie is misschien een aanzet om de Dodentocht van 2023 opnieuw op onze bucketlist te zetten”

Deze week besliste de organisatie om de Dodentocht omwille van de hitte in te korten van 100 naar 65 kilometer. “Dat is jammer, maar wel begrijpelijk”, reageert Poperingenaar Ives Verlinde. “Zeker voor niet-geoefende wandelaars is het risico groter. Deze beslissing doet niets af aan onze motivatie om deze uitdaging tot een goed einde te brengen en misschien is dit de aanzet die we nodig hebben om de Dodentocht van 2023 opnieuw op onze bucketlist te zetten.”

Tropische editie

Vorig weekend kwamen de drie wandelmusketiers in elk geval nog een laatste keer samen. “Die afstand op je eentje afleggen is haast onbegonnen werk, vandaar dat wij blij zijn om elkaars steun te kunnen zijn. We hopen met zijn drieën samen over de meet te kunnen stappen en zo te bewijzen dat je samen meer kan dan alleen. We dromen al van een nieuwe uitdaging, maar focussen nu eerst op deze memorabele XL-wandeling. Het zal ook een kwestie zijn van goed te doseren en voldoende te drinken, want het belooft een tropische editie te worden. Benieuwd wat dit allemaal zal doen met ons eigen mentale welzijn. We zijn onze sponsors in ieder geval heel dankbaar voor de financiële steun en willen de supporters langs het parcours nu al bedanken om ons richting de eindmeet te schreeuwen. Wie dat wil, kan nog tot en met 15 augustus een extra duwtje in onze rug geven. Dat we ons doel van 2.500 euro al voor de start behaald hebben, beschouwen we als een eerste overwinning”, besluit Ives.