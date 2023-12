Vrienden lopen 100 kilometer tegen kanker: “Eerbetoon aan Silvia”

Het team Follow The Sun – bestaande uit Lorenzo Vermeersch, Gaëlle Deprez, Hendrik Derck en Wim Christiaen – neemt op zondag 17 maart 2024 deel aan de 100 kilometer voor Kom op tegen Kanker in Halle. “Een van de lopers verloor een jaar geleden zijn vrouw aan dit vreselijk beestje”, vertelt Gaëlle. “We dragen deze prestatie op aan Silvia.”

“Iedereen in het team werd hier of daar met kanker geconfronteerd. De wetenschap staat al ver, maar kan altijd nog verder gaan in het onderzoek naar verschillende kankers. Het is een ziekte van de dag”, vertelt de Poperingse Gaëlle Deprez (31) die zorgkundige is in wzc Huize Proventier. Samen met Poperingenaars Lorenzo Vermeersch (38), Wim Christiaen (38) en Langemarkenaar Hendrik Derck (48) vormt ze het team Follow The Sun dat op 17 maart 2024 in Halle zal deelnemen aan de 100 km voor Kom op tegen Kanker. “Wim, Hendrik en Lorenzo zijn collega’s bij Soete Aluminium. Wim en Lorenzo zijn ook jeugdvrienden. Ik ben getrouwd met Lorenzo en via mijn man ken ik de andere teamleden.”

Silvia

“Het is een ziekte die niet meer uit ons dagelijks leven te krijgen is. We maakten dit allemaal wel eens van dichtbij mee. Hendrik verloor een jaar geleden zijn vrouw aan dit vreselijk beestje. Vandaar onze loopgroep Follow The Sun. Wij dragen dit op aan haar. Zelf was ze een grote sportliefhebber, van de fiets tot de loopschoenen. Niets was haar te veel, zelf de Mont Ventoux niet. Die fietste ze zonder pardon op”, aldus Gaëlle.

“Hoe dichter bij onze deelname, hoe heviger het voor mij zal worden”

Silvia Teetaert (51) verloor op 23 augustus 2022 de strijd tegen kanker. Ze was getrouwd met Hendrik en samen hadden ze twee zonen Bjorn en Kobe. “Ze kreeg in januari 2022 de diagnose lymfeklierkanker en die kanker zaaide uit naar haar pancreas en lever. We hadden geen schijn van kans”, vertelt Hendrik. “Vanaf de dag dat ze de diagnose kreeg, is ze eigenlijk maar acht maanden ziek geweest. Wim en Lorenzo waren twee collega’s die onze situatie van dichtbij hebben meegemaakt en waar ik ook tegen vertelde hoe we ervoor stonden. Ik was een tijdje afwezig op het werk om voor mijn echtgenote te zorgen. Zij hebben een deel van mijn werk overgenomen en ze zorgden er mede voor dat alles vlot kon verlopen.”

Supporters

Zijn collega’s wilden graag iets betekenen in de strijd tegen kanker. “De keuze was vlug gemaakt voor Kom op tegen Kanker. Ik vind het ook mooi dat ze iets wilden doen. Mijn vrouw en ik waren allebei enorm sportief. Onze grote vakantie stond in het teken van fietsen. We gingen naar de Alpen, de Pyreneeën, de Mont Ventoux… Sporten deden we sowieso samen. Als ik sport, denk ik aan haar. Hoe dichter we bij 17 maart komen, hoe heviger het zal worden voor mij. De deelname zelf zal zware momenten kennen. Er zullen daar mensen zijn die herstellende zijn, iemand kennen die ziek of overleden is of er zal iemand zijn die komt te overlijden…”, zegt Hendrik. “Het zal moeilijk worden, maar het is mooi dat we dit zullen doen. Voor mij is het verdriet en het verlies iets dat nooit meer zal weggaan. Onze zonen zullen ook meegaan op 17 maart, net als de beste vriendinnen van Silvia. Kobe en Bjorn zullen waarschijnlijk wel de grootste supporters zijn.”

Startbedrag

Om te mogen starten, moet het team een startbedrag van 2.500 euro hebben. “De volledige opbrengst wordt gebruikt voor biomedisch kankeronderzoek. Op deze manier probeert Kom op tegen Kanker een verschil te maken voor de kankerpatiënten. Via sponsoring en giften proberen we het bedrag in te zamelen. Zo is er een koekjesverkoop van Lotus op 5 januari tijdens de vrijdagmarkt in Poperinge. Op onze Facebookpagina kunnen mensen onze voorbereidingen en acties volgen”, vertelt Gaëlle. “We zijn momenteel rustig aan het trainen en ons aan het klaarstomen. We hebben er alle vertrouwen in dat de afstanden ons zullen lukken. Lorenzo neemt de 40 km voor zijn rekening, Hendrik loopt 30 km, Wim doet 20 km en ikzelf zal de 10 km lopen.”