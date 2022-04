Vrienden eren overleden Simon met voetbaltoernooi ‘King’s Cup’ in Poperinge

Vrijdag 9 februari staat in het geheugen gegrift bij familie en vrienden van Simon Dequeker. “Het nieuws sloeg in als een bom”, zegt vriend Ewoud Laleeuw. Een groepje vrienden van Simon organiseert op zaterdag 21 mei de King’s Cup ter ere van hem. Een voetbaltoernooi op de stedelijke sportzone van Poperinge, voor zowel mannen- als vrouwenteams. Alle opbrengst wordt integraal geschonken aan Rode Neuzendag.

“Zijn hulpvaardigheid en zijn guitige manier van omgaan met mensen zorgden ervoor dat iedereen op de een of andere manier een speciale connectie had met hem”, vertelt Ewoud Laleeuw, vriend en organisator. “Hij stond altijd klaar om een uitstap te maken, iets te gaan drinken.. Hij was altijd klaar om leute te maken.”

Vrijdag 9 februari 2018 is een gitzwarte dag voor veel mensen, die na 4 jaar nog nazindert. De 22-jarige Simon stapte toen uit het leven. “Het is een de dag waarop heel wat mensen een trouwe vriend, fijne zoon, broer, neef… verloren. Het nieuws sloeg bij velen in als een bom. Dankzij zijn engagement in de lokale politiek, voetbalclub en horeca was hij door zeer veel mensen gekend én geliefd,” vertelt Ewoud.

“We wisten dat hij het moeilijk had en we wisten dat hij hulp kreeg. We dachten dat het beter met hem ging.”

Een voor allen, allen voor de King

Zijn vrienden zijn de King, een bijnaam van Simon, niet vergeten en willen hem met een voetbaltoernooi eren. “Simon gaf zichzelf, terecht ook wel, de bijnaam ‘De King’. Dat gebeurde na een avondje stappen. Hij had die avond plots aangegeven dat hij ‘King’ was en toen we later iemand voorbij zagen lopen met een kroontje, zorgde dat natuurlijk voor hilariteit. De mooiste herinnering aan Simon? Dat is moeilijk te kiezen en haast onmogelijk, want het zijn er veel te veel. De anekdote over zijn bijnaam is één van die talloze heerlijke anekdotes en is ook iets wat nog regelmatig over de tongen rolt”, vult Tom Lierman aan.

Zijn vrienden en familie organiseerden de afgelopen 4 jaar heel wat bijeenkomsten om Simon te eren. Van een radionamiddag tot een loopwedstrijd. “Hij kreeg zelf zijn eigen banner op de festivalweide van Highlight Festival in Ieper. Waar hij telkens voor iedereen klaarstond, staat nu iedereen klaar om hem op tijd en stond te herdenken. Simon hoorde tot heel wat vriendengroepen en niet iedereen kende elkaar. Na zijn overlijden hebben we steun gevonden bij elkaar en zijn we één grote vriendengroep geworden.”

Sport, beleving en vooral plezier

Dit jaar werd de King’s Cup in het leven geroepen om Simon te herdenken én om aandacht te vragen voor mensen die psychisch lijden. “Ons ultieme doel is uiteindelijk de winst op inschrijving en drankverkoop integraal te schenken aan het Rode Neuzen Fonds, dat zich onder impuls van Q-Music en VTM inzet voor jongeren met psychische problemen. Op deze manier kunnen wij ook ons steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat geen enkele familie en vriendengroep dit vroege verlies ooit zou moeten doorstaan.” Vorig jaar schonken de vrienden al 2.000 euro aan het Rode Neuzen Fonds.

King’s Cup wordt jaarlijks voetbaltoernooi waarbij sport, beleving en ambiance centraal staan. “Ploegen van 8 spelers – 4 veldspelers, een keeper en 3 wissels – nemen het tegen elkaar op in onderlinge wedstrijden, waarbij we op het einde 1 ploeg tot toernooiwinnaar mogen kronen. Van doorwinterde sporters tot sfeerploegen, alles en iedereen is welkom, ook kiezen we ervoor om zowel met mannen- als vrouwenpoules te werken. Momenteel zijn al 13 ploegen ingeschreven”, zegt Glen Saeremans, collega-trainer, vriend en organisator.

“Er zijn foodtrucks en entertainment zodat de toeschouwers zich geen seconde vervelen en ook de spelers tussen de wedstrijden door niet stil zullen zitten. Het is de bedoeling een werkelijke totaalbelevenis samen met onze partners op poten te zetten.” Voor meer praktische informatie over ‘King’s Cup’ kan je terecht op het Facebook-evenement.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

(LBR)