Vrienden en familie massaal aanwezig op herdenkingsfeest verongelukte Sarah (24): “Dat ze zó graag gezien werd doet ons deugd”

Op dinsdagochtend 7 november 2017 gebeurde het ondenkbare. De toen 24-jarige Sarah Claeys uit de Msgr. Schottestraat in Jonkershove was rond 7 uur vertrokken naar het woonzorgcentrum Ter Linde in Gits. Amper anderhalve kilometer verder ging het verkeerd. Wellicht werd Sarah verrast door een ijzelplek op de weg, waardoor ze verongelukte op weg naar haar werk. De jonge vrouw overleed ter plaatse. Het ongeluk is intussen bijna zes jaar geleden, maar haar vele vrienden en familie zijn Sarah allerminst vergeten.

Herdenkingsfeest na 30ste verjaardag

“Op 21 mei zou Sarah dertig jaar geworden zijn”, zegt haar mama Nicole Pauweleyn. “We staan nog bijna dagelijks stil bij het feit dat onze dochter er niet meer is, maar omdat ze 30 zou geworden zijn was dat extra speciaal. Wat zou er geworden zijn van haar leven? Zou ze intussen een vriend en zelfs kindjes hebben? We merkten dat heel veel van onze vrienden en familie met dezelfde vragen zaten.” Patrick Claeys, de vader van Sarah wou al lange tijd iets organiseren om haar samen te herdenken. “Nu, na haar verjaardag leek de ideale timing en daarom stak hij met enkele vrienden een herdenkingsfeest ineen. Dat vond onlangs plaats en er daagden niet minder dan honderd mensen op. Iedereen wou herinneringen ophalen. Dat Sarah zó graag gezien blijft doet ons veel deugd.”

Rent-A-Priest

Het herdenkingsfeest vond plaats in het Fazantenhof in Houthulst. “Als ouders zou het te moeilijk zijn om zoveel over Sarah te vertellen, daarom besloten we beroep te doen op iemand van Rent-A-Priest. Die man informeerde zich uitvoerig over Sarah en kon iedereen boeien met haar levensverhaal. Hij deed dat super en bezorgde iedereen een lach en een traan.”

“We staan nog bijna dagelijks stil bij het feit dat onze dochter er niet meer is, maar omdat ze 30 zou geworden zijn, was dat extra speciaal”

“Ook haar vriendinnen Sophie en Lise lazen mooie teksten voor. We hebben allemaal veel deugd gehad van dit moment. Iedereen kreeg een foto mee en kon een kaarsje laten branden. En wie het wou, kon een glas Bellini drinken: dat was de lievelingsdrank van Sarah. Het was een geslaagd moment dat we zeker willen herhalen.”

Foto’s vernield bij brand

Voor de familie was het ook een gelegenheid om wat extra foto’s van Sarah te verzamelen. Op 27 januari brak op de bovenverdieping van het ouderlijk huis immers een zware brand uit, en die vernielde Sarahs slaapkamer, ingericht als herinneringskamer. “Al haar meubels, kledij en foto’s zijn in de brand gebleven”, vertelde papa Patrick daarover. “Er bleef niets over.”

Hij deed toen een oproep aan wie nog foto’s of spullen van Sarah heeft, om die te doneren. “We kregen intussen wel een aantal foto’s en mensen gaven bloemen of dingen voor op het kerkhof, maar het is niet hetzelfde als wat in de herinneringskamer stond.” De bovenverdieping van het huis is nog steeds onbewoonbaar en wordt heropgebouwd. (JH)