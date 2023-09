Vriendelijke reus Seema zoekt warme thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Seema (1,5), een zachtaardige hond die houdt van rust.

“Het baasje van Seema is onlangs overleden. Sindsdien zit ze moederziel alleen in een tuin in Roemenië. Af en toe komt iemand haar voederen, maar verder krijgt ze geen aandacht of liefde”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting.

Sociaal en lief

“Die situatie kan niet blijven duren. Binnenkort wordt het winter in Roemenië en dan kan Seema niet buiten blijven. Bovendien is ze heel sociaal. Ze is lief voor andere honden, katten, mensen en (iets oudere) kinderen en houdt van aandacht en knuffels. Ze is nu dus heel eenzaam.”

Desiree zoekt een warme thuis voor Seema waar ze niet te vaak alleen hoeft te zijn. “Bij mensen die haar tijd willen geven om zich aan te passen. Want met haar 30 kilo komt de liefde van Seema in een grote verpakking”, lacht ze.