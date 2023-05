Vreemde diefstal van gronddeksels onder waterkraan op de parkbegraafplaats

In verschillende gangen van de parkbegraafplaats in de Hansbekestraat in Wervik staan er waterkraantjes met daaronder gronddeksels in aluminium. De deksels zijn allemaal verdwenen.

Het gaat om minimum zestien deksels die dienen om vuiligheid op te vangen bij het gebruik van de kraantjes door bezoekers aan de parkbegraafplaats. Ondertussen zijn er nieuwe gronddeksels besteld. De totale kostprijs hiervoor bedraagt zo’n 2.000 euro. Een vreemde diefstal. De politie voert het onderzoek. (EDB)